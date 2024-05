L'énorme et virulent coup de gueule de Toby Alderweireld : "J'en ai vraiment marre !"

Toby Alderweireld s'est présenté devant la caméra d'Eleven/DAZN cinq minutes après la défaite contre le Club de Bruges. Le défenseur et capitaine de l'Antwerp a vivement critiqué l'arbitrage.

Nous n'avons pas l'habitude de voir Toby Alderweireld dans une telle colère. "Nous avons joué pour notre fierté. Nous avions tout sous contrôle, mais ensuite nous avons été très malheureusement menés au score", a commencé Alderweireld dans son analyse.

L'ancien Diable Rouge a ensuite vivement critiqué l'arbitrage. "Ils ont eu une mauvaise journée. Écoutez, j'en ai vraiment marre. Je félicite le Club de Bruges, mais les arbitres ont joué leur rôle. Leur niveau est vraiment dramatique et ce n'est pas seulement aujourd'hui."

Alderweireld estime que les Play-offs tournent largement en défaveur de l'Antwerp. "Écoutez, je suis là cinq minutes après le match et les émotions sont encore présentes."

"Tout est sifflé contre nous. Chaque décision est contre nous. Bien sûr, je le vois aussi à travers mes yeux de joueur de l'Antwerp, mais c'est simplement comme ça que nous le vivons."

Cela ne signifie pas que les moins bonnes performances influenceront la finale de la Coupe de Belgique, promet-il. "Aujourd'hui n'était pas une mauvaise performance. Si on obtenait ce deuxième penalty, on arrache un match nul ici. Aujourd'hui, c'était l'Antwerp. Avec les supporters derrière nous. Cela me rend fier. Et jeudi, nous visons simplement de gagner la Coupe."