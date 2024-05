La Belgique de Kevin De Bruyne, l'Angleterre de Phil Foden ? Pep Guardiola donne son favori pour l'Euro 2024

Manchester City compte-t-il un futur champion d'Europe dans ses rangs ? Au vu de la qualité présente chez les Skyblue, c'est bien possible, et Pep Guardiola a donné son favori pour l'Euro 2024.

Manchester City compte en ses rangs de nombreux joueurs qu'on s'attend à voir briller lors de l'Euro 2024. Si Erling Haaland n'y sera pas, il y aura bien entendu le duo De Bruyne - Doku sous les couleurs de la Belgique, Gvardiol avec la Croatie, Rodri avec l'Espagne, Ruben Dias et Bernardo Silva pour le Portugal...

Bref : Pep Guardiola est probablement l'un des coachs ayant le plus de chances de compter un champion d'Europe dans ses rangs cet été. Et son favori pour l'Euro 2024 est connu. Dans un entretien accordé au Telegraph, le Catalan a désigné... l'Angleterre.

"J'ai le sentiment, comme tout le monde, que l'Angleterre a fait de gros progrès lors des dernières grandes compétitions. Elle s'est rapprochée d'un trophée, elle en est très proche", affirme Guardiola. "Elle a perdu une finale, atteint une demi-finale. Lorsque vous performez comme ça tous les deux ans, un titre finit par arriver".

Bien sûr, Manchester City compte également en ses rangs quelques piliers des Three Lions : Phil Foden, Jack Grealish, John Stones et Kyle Walker, notamment. Et c'est donc l'Angleterre, plutôt que nos Diables Rouges ou l'Espagne de Guardiola (47 caps avec la Roja), que le coach de City voit soulever le trophée.

L'Angleterre a été versée dans le groupe C à l'Euro 2024. Les hommes de Gareth Southgate y affronteront la Serbie, le Danemark et l'Islande.