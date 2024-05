Le meilleur buteur du championnat a ouvert un autre compteur face à Genk : "J'attendais ça depuis quelques matchs"

Le meilleur buteur du championnat a délivré ses deux premières passes décisives de la saison, contre Genk. Après une légère période de moins bien, le Togolais revient en forme au meilleur moment.

La bataille pour la quatrième place avait lieu, ce samedi soir, entre le Cercle de Bruges et le Racing Genk. Et, malgré un premier but limbourgeois tombé dans les dix premières minutes, il n'y en a eu que pour les Brugeois.

"Nous avons joué notre meilleur match des Champions Play-Offs. Nous sommes encore en lice pour le top 4, c'est incroyable. Il y a beaucoup de points positifs à prendre en compte pour les prochains matchs. Le point négatif étant la blessure de Kazeem (NDLR : Olaigbe, qui a quitté la pelouse sur une civière, en fin de rencontre). Nous lui souhaitons le meilleur dans sa rééducation" commentait Kevin Denkey, au micro de Sporza.

Une grande première pour Kevin Denkey au Cercle de Bruges

Le meilleur buteur du championnat a vécu une grande soirée. Il a inscrit son troisième but dans ces Play-Offs 1, mais a aussi délivré deux assists... ses deux premiers de la saison. Kévin Denkey impliqué dans trois buts, c'était du déjà-vu. Mais en ne marquant qu'une fois, l'événement était historique.

"Marquer est toujours agréable pour un attaquant, j'attendais ça depuis quelques matchs. Mais il y a aussi eu deux passes décisives, ce qui me rend très satisfait."

Dans cette bataille à la quatrième place, le Cercle doit encore aller à l'Antwerp, recevoir l'Union, et finir par un "déplacement" au Club. Côté Genk, il faudra d'abord aller à Anderlecht, avant de recevoir l'Antwerp et de terminer à l'Union. Les Limbourgeois comptent toujours une petite longueur d'avance.