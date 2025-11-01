Lancé par Lothar D'Hondt, l'Union enchaîne à Zulte Waregem, les meilleurs buteurs du championnat se répondent

L'Union Saint-Gilloise l'a emporté 1-4 à Zulte Waregem. Le match s'est décanté en fin de première mi-temps.

C'est du côté de Zulte Waregem que l'Union Saint-Gilloise avait cette fois rendez-vous, le deuxième de quatre déplacements consécutifs avant l'Atletico Madrid et Malines. Par rapport à la victoire à Tubize-Braine en Coupe, David Hubert a relancé ses titulaires dans l'équipe, confirmant au passage Ross Sykes, Kevin Rodriguez et Marc Giger. Promise David a ainsi commencé sur le banc.

La rencontre a débuté sur un rythme de sénateur. Le traditionnel round d'observation a duré bien plus longtemps que nécessaire. L'Union a éprouvé pas mal de difficultés à amener de la créativité au milieu de terrain. Les deux seuls frémissements de la première demi-heure ? Des centres d'Anan Khalaili galvaudés par Ousseynou Niang au second poteau.

L'Union s'en sort bien

Pour la dramaturgie, il a fallu attendre le troisième quart d'heure. C'est Lothar D'Hondt qui a bien malgré lui véritablement lancé les hostilités...en interrompant une action de Zulte Waregem au milieu de terrain. Le rebond sur l'arbitre, en plein milieu de la phase de possession locale, a lancé la reconversion saint-gilloise, conclue avec sang froid par Kevin Rodriguez, un but validé à la surprise générale (38e, 0-1).

Sous la bronca générale, Lothar D'hondt a continué à s'attirer la foudre de l'Elindus Arena en sifflant penalty pour les visiteurs sur un contact du ballon avec...l'épaule d'Anton Tanghe. Mais Brent Gabriel a évité le break en détournant l'envoi de Marc Giger. Et pourtant, le score au repos est bien de 0-2, avec un but de l'attaquant suisse, plus prompt que Kevin Rodriguez pour se retourner dans le rectangle sur un bon centre d'Adem Zorgane (45+2e, 0-2).





Bien lotie en fin de première mi-temps, l'Union n'a plus désserré son étreinte, pliant définitivement le match dès la reprise avec un doublé de Marc Giger, trouvé dans les petits espaces après 20 secondes (46e, 0-3). Zulte Waregem est même passé tout proche de la déculottée quelques instants plus tard, mais Brent Gabriel s'est interposé pour empêcher Kevin Rodriguez de faire 0-4.

À défaut d'être un tournant, cet arrêt a permis à Zulte Waregem de sauver l'honneur à l'heure de jeu en poussant Kevin Mac Allister à la faute sur Marley Ake dans le rectangle. C'est Jeppe Erenbjerg qui a transformé l'essai du point de penalty, revenant à hauteur de Kevin Rodriguez en tête du classement des buteurs.

Le premier but encaissé par l'Union en championnat depuis l'arrivée de David Hubert est resté sans conséquence. L'Union Saint-Gilloise s'est même imposée 1-4 grâce à un petit bijou collectif conclu par Promise David dans le temps additionnel pour prendre provisoirement six points d'avance sur le Club de Bruges avant le match des Blauw en Zwart contre Dender. Mais la gestion des événements de Lothar D'Hondt fera couler à coup sûr beaucoup d'encre, à commencer par ce premier but unioniste.