Arrivé de D2 suisse, double buteur à Zulte : le nouveau gros coup de l'Union ?
Après une période d'adaptation, Marc Giger reçoit sa chance et se distingue sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise. Double buteur à Zulte Waregem, il s'impose comme un nouveau joli coup des Unionistes.

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 1-4 sur la pelouse de Zulte Waregem ce samedi. Héros des dernières semaines, Kevin Rodriguez a ouvert le score, avant de laisser la lumière à un visage moins familier.

Marc Giger, titulaire surprise à la place de Promise David, a d'abord manqué un penalty pour faire 0-2, avant de se rattraper en inscrivant le break quelques minutes plus tard, juste avant la pause. Juste après la reprise, il a marqué le 0-3, mettant l'Union à l'abri.

Marc Giger, la nouvelle révélation de l'Union ?

Arrivé au Parc Duden l'hiver dernier en provenance du FC Schaffhausen, en deuxième division suisse, contre 350 000€, l'attaquant a eu besoin de quelques mois d'adaptation. Cette saison, il grappille du temps de jeu et compte déjà trois buts et deux passes décisives.

"Kevin (Rodriguez) m'a fait confiance pour ce penalty, mais je ne pense pas qu'il me fera confiance à l'avenir", a-t-il plaisanté au micro de DAZN. "Heureusement, je me suis rattrapé ensuite."

Il s'est également confié sur son adaptation : "Les premiers mois ont été difficiles. Le niveau est bien plus élevé ici qu'en Suisse. J'ai eu besoin de plus de temps d'adaptation que prévu." Il a pu profiter de la blessure de Fuseini pour être intégré au groupe de la Ligue des Champions, et fait de plus en plus d'apparitions avec l'équipe première. Pour le moment, il se révèle comme un nouveau joli coup.

