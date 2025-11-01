L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Zulte Waregem s'est incliné de manière logique contre l'Union Saint-Gilloise (1-4). Mais le Essevee n'a pas digéré l'ouverture du score.

En étant dans le chemin de l'action de Zulte Waregem, Lothar D'Hondt a involontairement mené l'Union vers le contre à l'origine de l'ouverture du score. L'Elindus Arena n'en croyait pas ses yeux, les joueurs ont même un temps expliqué qu'ils ne voulaient pas reprendre le jeu, avant de rapidement se faire une raison.

Jeppe Erenbjerg, le destinataire de la passe, s'est présenté en zone mixte : "J'étais derrière l'arbitre et le ballon a changé de direction. Mais râler là-dessus ne sert à rien, nous devons surtout nous concentrer sur nous-mêmes".

Les joueurs dédramatisent, Sven Vandenbroeck n'en démord pas

Anton Tanghe partageait le même sentiment : " Nous ne devons pas nous étendre davantage sur le sujet. C'est regrettable et cela a eu une influence sur le résultat, mais nous avons encaissé trop facilement le 0-2 et même après la pause nous avons encaissé un but très rapidement", explique le capitaine à notre micro.

L'entraîneur Sven Vandenbroeck s'est montré plus sévère dans son analyse. Il a discuté avec l'arbitre à la mi-temps et même après le match. " Que m'a-t-il répondu ? Il a surtout ouvert son parapluie, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus", dans un parler du nord du pays qui fait référence à un Lothar D'Hondt sur la défensive.

"À la mi-temps, il a dit qu'il n'avait pas touché le ballon, mais après le match c'était différent. C'est dommage qu'il fasse cela. Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains...Avec des images comme ça, il n'y a même plus à discuter", conclut-il furieux.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Zulte Waregem
Union SG
Sven Vandenbroeck

Plus de news

La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

23:20
Lancé par Lothar D'Hondt, l'Union enchaîne à Zulte Waregem, les meilleurs buteurs du championnat se répondent

Lancé par Lothar D'Hondt, l'Union enchaîne à Zulte Waregem, les meilleurs buteurs du championnat se répondent

17:58
2
🎥 De quoi s'arracher les yeux : l'arbitre Lothar D'Hondt offre une passe décisive à l'Union

🎥 De quoi s'arracher les yeux : l'arbitre Lothar D'Hondt offre une passe décisive à l'Union

17:20
4
🎥 Zulte Waregem sort le grand jeu pour la bonne cause

🎥 Zulte Waregem sort le grand jeu pour la bonne cause

17:00
Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

22:40
Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

22:25
L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

22:00
"Marc Wilmots a assumé qu'il s'était trompé" : les dessous du départ de Mircea Rednic

"Marc Wilmots a assumé qu'il s'était trompé" : les dessous du départ de Mircea Rednic

21:00
Plombé par un ancien de Pro League : première défaite pour Sébastien Pocognoli à Monaco

Plombé par un ancien de Pro League : première défaite pour Sébastien Pocognoli à Monaco

21:40
Sale après-midi pour Karel Geraerts : Reims piégé par Dunkerque

Sale après-midi pour Karel Geraerts : Reims piégé par Dunkerque

21:20
Sans pitié pour son ancien entraîneur : le Club de Bruges en mode échauffement avant le FC Barcelone

Sans pitié pour son ancien entraîneur : le Club de Bruges en mode échauffement avant le FC Barcelone

20:10
🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

20:30
Virer Besnik Hasi ? Pour le remplacer par qui ? "Si les supporters ont gain de cause, je ne vois que lui"

Virer Besnik Hasi ? Pour le remplacer par qui ? "Si les supporters ont gain de cause, je ne vois que lui"

19:30
Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

18:47
Au Standard, Vincent Euvrard fait revivre Hakim Sahabo : "Un départ ? Oui, il y a eu de l'hésitation" Interview

Au Standard, Vincent Euvrard fait revivre Hakim Sahabo : "Un départ ? Oui, il y a eu de l'hésitation"

18:40
Mission Premier League : Leandro Trossard guide Arsenal vers une nouvelle victoire

Mission Premier League : Leandro Trossard guide Arsenal vers une nouvelle victoire

19:00
Coup de massue dans le temps additionnel : Eupen manque l'occasion de mettre la pression au RFC Liège

Coup de massue dans le temps additionnel : Eupen manque l'occasion de mettre la pression au RFC Liège

18:20
Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

16:30
Pas sûr que ça fonctionne sur tout le monde : la drôle de routine du coéquipier de Doku à City

Pas sûr que ça fonctionne sur tout le monde : la drôle de routine du coéquipier de Doku à City

16:00
🎥 Thomas Henry savoure mais pense déjà à la suite : "Au Standard, on se doit de gagner tous les matchs" Interview

🎥 Thomas Henry savoure mais pense déjà à la suite : "Au Standard, on se doit de gagner tous les matchs"

14:40
📷 Le destin fait bien les choses : une photo de Senne Lammens affole les fans de Manchester United

📷 Le destin fait bien les choses : une photo de Senne Lammens affole les fans de Manchester United

15:30
Un scandale menace l'UEFA : une société réclame plusieurs millions d'euros

Un scandale menace l'UEFA : une société réclame plusieurs millions d'euros

15:00
Marquer deux fois contre son camp ? Pire encore quand on est capitaine...

Marquer deux fois contre son camp ? Pire encore quand on est capitaine...

14:22
"La Wallonie peut être fière" : Rik De Mil savoure le derby malgré la défaite de Charleroi

"La Wallonie peut être fière" : Rik De Mil savoure le derby malgré la défaite de Charleroi

13:30
2
"Ces gars-là ne progressent plus du tout" : Olivier Deschacht dénonce le manque d'envie de certains Mauves

"Ces gars-là ne progressent plus du tout" : Olivier Deschacht dénonce le manque d'envie de certains Mauves

14:00
1
"C'est injuste" : une légende d'Anderlecht prend la défense de Besnik Hasi

"C'est injuste" : une légende d'Anderlecht prend la défense de Besnik Hasi

13:01
"Il est temps d'envoyer un message" : les fans de Genk et d'autres clubs en ont assez

"Il est temps d'envoyer un message" : les fans de Genk et d'autres clubs en ont assez

12:40
🎥 Pas assez bon pour la Pro League ? Le phénomène du PSV répond avec deux nouveaux buts

🎥 Pas assez bon pour la Pro League ? Le phénomène du PSV répond avec deux nouveaux buts

12:00
Un retour dans longtemps ? Paul Pogba fait passer un message

Un retour dans longtemps ? Paul Pogba fait passer un message

12:20
Virer Besnik Hasi, la solution ? Une légende d'Anderlecht fait le point

Virer Besnik Hasi, la solution ? Une légende d'Anderlecht fait le point

11:30
Un club de Premier League serait intéressé par... un remplaçant du Club de Bruges

Un club de Premier League serait intéressé par... un remplaçant du Club de Bruges

10:30
Terrible drame pendant le Clasico : un moment de fête vire à la tragédie

Terrible drame pendant le Clasico : un moment de fête vire à la tragédie

11:00
La leçon n'a pas été retenue : un nouveau jet de gobelet au Standard

La leçon n'a pas été retenue : un nouveau jet de gobelet au Standard

09:30
10
"C'est inacceptable" : Rik De Mil fustige le manque de concentration de ses joueurs à Sclessin

"C'est inacceptable" : Rik De Mil fustige le manque de concentration de ses joueurs à Sclessin

10:00
Dernier de Liga et être sélectionné par Rudi Garcia ? La situation compliquée d'Axel Witsel à Gérone

Dernier de Liga et être sélectionné par Rudi Garcia ? La situation compliquée d'Axel Witsel à Gérone

09:02
Fin de soirée amère pour Charleroi, Aurélien Scheidler avoue : "C'est très décevant"

Fin de soirée amère pour Charleroi, Aurélien Scheidler avoue : "C'est très décevant"

08:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved