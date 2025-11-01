L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

Zulte Waregem s'est incliné de manière logique contre l'Union Saint-Gilloise (1-4). Mais le Essevee n'a pas digéré l'ouverture du score.

En étant dans le chemin de l'action de Zulte Waregem, Lothar D'Hondt a involontairement mené l'Union vers le contre à l'origine de l'ouverture du score. L'Elindus Arena n'en croyait pas ses yeux, les joueurs ont même un temps expliqué qu'ils ne voulaient pas reprendre le jeu, avant de rapidement se faire une raison.

😬 | Zulte Waregem perd le ballon après une déviation malheureuse de l'arbitre. L'Union SG marque directement en contre. 🤷‍♂️💢 #ZWAUSG



Jeppe Erenbjerg, le destinataire de la passe, s'est présenté en zone mixte : "J'étais derrière l'arbitre et le ballon a changé de direction. Mais râler là-dessus ne sert à rien, nous devons surtout nous concentrer sur nous-mêmes".

Les joueurs dédramatisent, Sven Vandenbroeck n'en démord pas

Anton Tanghe partageait le même sentiment : " Nous ne devons pas nous étendre davantage sur le sujet. C'est regrettable et cela a eu une influence sur le résultat, mais nous avons encaissé trop facilement le 0-2 et même après la pause nous avons encaissé un but très rapidement", explique le capitaine à notre micro.





L'entraîneur Sven Vandenbroeck s'est montré plus sévère dans son analyse. Il a discuté avec l'arbitre à la mi-temps et même après le match. " Que m'a-t-il répondu ? Il a surtout ouvert son parapluie, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus", dans un parler du nord du pays qui fait référence à un Lothar D'Hondt sur la défensive.

"À la mi-temps, il a dit qu'il n'avait pas touché le ballon, mais après le match c'était différent. C'est dommage qu'il fasse cela. Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains...Avec des images comme ça, il n'y a même plus à discuter", conclut-il furieux.