Avec la méthode Hubert, l'Union avance pas à pas : "C'est comme ça qu'on franchira les échelons"

L'Union s'est imposée 1-4 à Zulte Waregem grâce à un doublé de Giger, un but de Rodriguez et un dernier de Promise David.

L’Union a parfaitement maîtrisé son déplacement à Zulte Waregem. Les Bruxellois se sont imposés 1-4. Kevin Rodriguez a lancé la rencontre en ouvrant le score, avant que Marc Giger rate un pénalty… qu’il n’était pas censé tirer. Le milieu s’est illustré de la plus belle façon, en marquant avant la pause puis une minute après la reprise.

Entré à l’heure de jeu, Promise David a apporté sa fraîcheur et inscrit le quatrième but. Zulte Waregem a tenté de réagir, mais l’Union a gardé le contrôle. Une victoire construite avec calme et maturité.

Après la rencontre, David Hubert était satisfait de son groupe. "Par moments, on a pratiqué du bon football, par moments on a été très solides défensivement. On a su prendre nos moments, on a été efficaces dans les moments clés", a-t-il confié.

Le coach a salué la capacité de ses joueurs à rester lucides dans les moments plus difficiles. "Il y a des passages où on est moins dedans, mais on sait résister à la tempête. C’est le fruit de l’expérience accumulée en Ligue des champions", a-t-il ajouté, soulignant la maturité croissante de son groupe.





Place à la Ligue des champions

Avec ce succès, l’Union fonce tout droit. "On était focus sur Tubize, puis sur Zulte Waregem. Ce n’est que comme ça qu’on franchira les échelons", conclut Hubert. Le prochain rendez-vous sera en Ligue des champions contre l'Atletico Madrid en déplacement.