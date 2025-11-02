"Il n'aurait pas dû lui donner le ballon" : David Hubert surpris par le choix de son meilleur buteur

L'Union SG n'a pas éprouvé trop de difficultés à Zulte Waregem. Mais le penalty pris en charge par Marc Giger en fin de première mi-temps fait réagir David Hubert.

Dans la furia de l'Elindus Arena, l'Union Saint-Gilloise a obtenu un penalty aussi litigieux que l'ouverture du score ? De quoi permettre à Kevin Rodriguez de marquer deux buts en deux minutes ? Non, car il a décidé de céder le ballon.

L'attaquant équatorien a laissé Marc Giger tenter sa chance, car ce dernier voulait vraiment tirer. Sauf que le Suisse a vu le gardien adverse s'interposer. Heureusement pour lui, il s'est rapidement fait pardonner, avec un doublé.

"Je suis très content, car c'est la première fois depuis mon arrivée à l'Union que je parviens à marquer deux fois dans un même match. C'était vraiment beau que Kevin Rodriguez me laisse tirer le penalty, même si c'est dommage que je l'aie raté", nous explique-t-il après la rencontre.

David Hubert surpris

Giger explique que ce penalty n'avait pas affecté sa confiance, conforté en cela par son but en toute fin de première mi-temps. Après la rencontre, David Hubert s'est également exprimé sur cet épisode.





"C'est un sentiment partagé. D'un côté, c'est beau qu'ils soient si généreux entre eux et si positifs les uns envers les autres. Mais Marc Giger n'était pas le deuxième ou le troisième sur la liste, donc Kevin n'aurait pas dû lui donner le ballon. En termes d'accords entre joueurs, je ne suis donc pas content de cela", grimace-t-il.