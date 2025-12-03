Le héros d'Istanbul est de retour : l'Union joue à se faire peur mais verra les quarts de finale

L'Union Saint-Gilloise a assuré l'essentiel battant Zulte Waregem (2-1). Les hommes de David Hubert n'en menaient pourtant pas large dans la première heure de jeu.

La défaite du Standard à Dender l'a encore montré, la fameuse magie de la Coupe peut faire des dégâts. Mais l'Union n'avait pas le cœur à se faire surprendre : l'heure était à faire oublier la défaite concédée à Anderlecht dans le derby. Comme attendu, David Hubert a tout de même effectué plusieurs changements, faisant débuter Vic Chambaere, Louis Patris, Mathias Rasmussen, Rob Schoofs et Kevin Rodriguez au détriment de Kjell Scherpen, Ousseynou Niang, Kamiel Van de Perre, Anouar Ait El Hadj et Promise David.

Les Saint-Gillois ont bien commencé, avec trois frappes lors des cinq premières minutes, dont une première belle occasion pour Anan Khalaili sur une phase bien construite. Mais en ouvrant le score sur sa première possibilité, Zulte Waregem est venu enrayer l'engrenage au quart d'heure. Les visiteurs ont fait la différence sur corner, habituellement le point fort de leur hôte, avec une déviation au premier poteau pour isoler Serxho Ujka dans le rectangle (14e, 0-1).

Zulte Waregem joue le coup à fond

Prise à froid, l'Union a accusé le coup : pratiquement aucune occasion digne de ce nom jusqu'à la mi-temps. Les rares escarmouches ? Deux centres vicieux d'Anan Khalaili vers un Kevin Rodriguez devancé dans le rectangle et une rare percée de Raul Florucz dans le rectangle. Pour le reste, Zulte Waregem a parfaitement joué le coup en bloquant les lignes de passe vers les rampes de lancement unionistes que sont Rob Schoofs et Adem Zorgane, 0-1 au repos sur le deuxième but encaissé par l'Union au Parc Duden cette saison.

Alors que la reprise aurait dû être synonyme de réaction, c'est le Essevee qui a failli porter l'estocade en envoyant Jelle Vossen en face-à-face avec Vic Chambaere, mais la frappe du vétéran flandrien était trop centrale. Comme souvent, c'est Adem Zorgane qui a sonné la révolte : l'ancien de Charleroi a élevé le niveau pour permettre aux siens de faire reculer Zulte jusque dans son rectangle.

Cela a fini par payer sur corner à l'approche du dernier quart d'heure. C'est alors Kevin Rodriguez qui a rétabli l'égalité en déviant le ballon hors de portée de Brent Gabriël (74e, 1-1). L'Union était enfin lancée. Moins de dix minutes plus tard, les troupes de David Hubert renversaient complètement la situation. Déjà contré in extremis quelques secondes plus tôt, Promise David a fait la différence en enrhumant son défenseur sur son traditionnel rush en profondeur, avant de parfaitement enrouler du gauche (82e, 2-1).

Malgré un arrêt de Chambaere sur une percée de Joseph Opoku dans le dos de la défense et un dernier gros danger sur corner, l'Union s'est évitée de devoir disputer 30 minutes supplémentaires au milieu d'un calendrier déjà surchargé. La prestation d'ensemble a beau être assez moyenne, les Saint-Gillois sont en quart de finale.