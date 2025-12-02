Aux commandes à deux reprises, le Standard s'écroule à Dender et quitte déjà la Croky Cup par la petite porte

Malgré avoir pris l'avantage à deux reprises, le Standard a été battu sur la pelouse de Dender ce mardi soir, en 1/8es de finale de la Coupe de Belgique. Une énorme déception pour les Rouches de Vincent Euvrard.

Fort de sa victoire en déplacement à Malines, le Standard se rend à Dender, ce mardi soir, en 1/8e de finale de la Croky Cup. Au rayon des compositions, Vincent Euvrard repasse à un système à quatre défenseurs et choisit le duo Ayensa - Nkada en pointe, laissant Thomas Henry sur le banc.

Le T1 l'avait mentionné en conférence de presse : il ne s'agit pas d'un déplacement facile pour les Rouches, chez une équipe qui propose du mieux ces dernières semaines. Il faut donc rapidement faire sauter le verrou pour se faciliter la tâche, et Dennis Ayensa l'a bien compris. Après 45 secondes à peine, il réceptionne la mauvaise passe de Malcolm Viltard et trompe Guillaume Dietsch pour inscrire son deuxième but en deux matchs et mettre déjà les Rouches aux commandes (0-1, 1re).

Le Standard rejoint au score à deux reprises

Le Standard pense alors avoir fait le plus dur, mais Dender rentre progressivement dans sa rencontre après un premier quart d'heure très difficile. La lanterne rouge de Jupiler Pro League gagne progressivement les duels, à l'image d'Acquah qui récupère le ballon dans les pieds d'un Ayensa pourtant bien en jambes. Alireza Jahanbakhsh centre, le ballon passe devant tout le monde et arrive chez Moutha-Sebtaoui, qui égalise (1-1, 14e).

Dender trouve donc le chemin des filets sur sa première occasion, mais c'est bien le Standard qui affiche un meilleur visage dans le jeu. Les Rouches, qui perdent Ibrahim Karamoko sur blessure après 20 minutes, ont la maîtrise du jeu et reprennent assez vite les commandes via Timothé Nkada, qui inscrit son premier but pour le Standard en fusillant Guillaume Dietsch après un service dans la profondeur de Casper Nielsen (1-2, 29e).

En déplacement chez l'une des plus faibles attaques de l'élite belge, le Matricule 16 se dit alors qu'il vient de faire le plus difficile pour la deuxième fois. C'est sans compter sur une nouvelle perte de balle d'Ayensa, qui contrôle mal un ballon et permet à Jahanbakhsh de frapper de loin. Epolo repousse plein axe, Hncar est plus prompt que Mohr pour reprendre le cuir et rétablir l'égalité (2-2, 43e). Sans vraiment souffrir, le Standard paie ses erreurs et est accroché au repos.

Le Standard reprend mal, se fait punir à Dender et est éliminé de la Croky Cup

En seconde période, le Standard ne doit pas changer grand-chose à son animation, mais a surtout intérêt à surveiller ses errements défensifs. Pas vraiment dans un grand match, Tobias Mohr est remplacé par Alexandro Calut au repos, mais c'est bien Dender qui se crée le premier danger du deuxième acte, via Nsimba, qui voit Epolo s’interposer en face à face (53e).

Vincent Euvrard le constate : son équipe a mal repris la rencontre et c’est Dender qui maîtrise le quatrième quart d’heure. Il réagit en changeant complètement son milieu de terrain : Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen cèdent leur place à Léandre Kuavita et Hakim Sahabo (64e). Dans la foulée, si Matthieu Epolo est le gardien le plus sollicité depuis la reprise, Dietsch doit intervenir devant Ayensa, bien servi par Mehssatou (67e), puis face à Nkada, lancé dans la profondeur par El Hankouri, pour garder Dender au contact (72e).

Deux grosses occasions de reprendre les commandes non concrétisées par le Standard. Et dans cette rencontre, Dender montre son efficacité et fait payer les erreurs défensives des Rouches. Nsimba alerte Hncar sur la droite, qui déborde Homawoo et centre. Henry Lawrence le dégage mal, Berte est à la bonne place pour mettre les siens aux commandes (3-2, 75e). Moins bien en jambes depuis la reprise, le Standard est dos au mur.

Forcé de réagir dans le dernier quart d’heure, le Standard ne parvient pas à le faire. Après avoir mené au score à deux reprises, le Matricule 16 est éliminé de la Coupe de Belgique par Dender. Une immense déception pour les Liégeois, qui espéraient un beau parcours dans la compétition et qui n’entendaient pas prendre la porte chez la lanterne rouge du championnat dès les 1/8es de finale. Les erreurs défensives des hommes de Vincent Euvrard ont coûté trop cher ce mardi soir.