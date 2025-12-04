Suis Charleroi - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
-
Date: 04/12/2025 20:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Huitièmes de finales
Stade: Stade du Pays de Charleroi
L'attente est grande : comment Charleroi compte se qualifier à domicile...pour la première fois depuis six ans
L'attente est grande : comment Charleroi compte se qualifier à domicile...pour la première fois depuis six ans
Photo: © photonews

Charleroi accueille Malines ce soir. Les Zèbres sont sous pression et veulent enfin briller en Coupe.

"Pour toutes les équipes, la Coupe est quelque chose de spécial", avoue Rik De Mil. "C’est d’ailleurs pourquoi, même si on joue deux fois contre Malines en quelques jours, on ne pourra pas comparer ces deux rencontres. Ce ne sera pas la même compétition, ni le même endroit puisqu’on reçoit ce jeudi avant d’aller là-bas dimanche", explique-t-il, cité par SudInfo.

Le KV ne sera pas un oiseau pour le chat et s'est d'ailleurs imposé 0-2 au Mambourg à la fin du mois de septembre : "C’est une équipe avec beaucoup de qualités offensives. Mrabti, Lauberbach, Raman, Van Brederode, et je peux continuer… Ce sera un bon défi pour nous face à une formation du Top 6. On devra être attentif à ces qualités offensives, être bon comme contre La Louvière sur les transitions adverses et meilleur avec le ballon".

Gagner à domicile en Coupe...pour la première fois depuis 2019 

L'entraîneur carolo en est conscient, il faudra en faire plus que lors du match précédent pour prendre Malines à défaut : "On sait que si on a les mêmes soucis techniques que contre la RAAL, on aura des problèmes, mais ce n’est pas dans nos habitudes. On devra retrouver la qualité de jeu qu’on a eu à Bruges ou à domicile contre Anderlecht et Westerlo et être des tueurs devant".

Le Sporting retrouvera son capitaine Aiham Ousou (qui était suspendu lors du choc hennuyer) mais sera privé de Kevin Van den Kerkhof, dont l'absence se prolonge. Restait à connaître l'identité du gardien titulaire. De Mil avait donné du temps de jeu en Coupe quand Martin Delavallée était le numéro un, mais la situation s'est inversée.

"J’avais dit en début de compétition que Momo (Koné) jouerait la Coupe et ça n’a pas changé. Martin se prépare pour quand Momo partira à la CAN, mais là c’est encore un peu court", a répondu le T1 des Zèbres. Pas de changement à prévoir dans les buts, donc.

Prono Charleroi - KV Malines

Charleroi gagne
Partage
KV Malines gagne
Charleroi Charleroi gagne Partage KV Malines KV Malines gagne
54.55% 9.09% 36.36%
Les plus populaires
1-0
(3x)		 2-1
(3x)		 1-2
(2x)

Comparatif Charleroi - KV Malines

face-à-face remportés

17
12
21
28/09 18:30 Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
18/05 16:00 KV Malines KV Malines 1-1 Charleroi Charleroi
19/04 18:15 Charleroi Charleroi 3-0 KV Malines KV Malines
08/03 18:15 Charleroi Charleroi 0-1 KV Malines KV Malines
31/08 16:00 KV Malines KV Malines 5-2 Charleroi Charleroi
27/12 20:45 Charleroi Charleroi 3-1 KV Malines KV Malines
11/11 20:45 KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
05/02 16:00 KV Malines KV Malines 2-2 Charleroi Charleroi
12/11 20:45 Charleroi Charleroi 0-5 FF KV Malines KV Malines
14/05 20:45 Charleroi Charleroi 3-2 KV Malines KV Malines
23/04 20:45 KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
12/03 16:15 KV Malines KV Malines 2-2 Charleroi Charleroi
26/09 21:00 Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
16/01 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 KV Malines KV Malines
06/11 20:45 KV Malines KV Malines 3-3 Charleroi Charleroi
11/02 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 KV Malines KV Malines
03/11 20:00 KV Malines KV Malines 2-2 Charleroi Charleroi
24/02 18:00 KV Malines KV Malines 1-1 Charleroi Charleroi
17/11 20:30 Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
20/12 20:30 KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
16/09 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 KV Malines KV Malines
23/04 20:30 Charleroi Charleroi 4-0 KV Malines KV Malines
16/04 20:30 KV Malines KV Malines 2-3 Charleroi Charleroi
30/01 20:00 Charleroi Charleroi 3-2 KV Malines KV Malines
26/09 20:00 KV Malines KV Malines 0-1 Charleroi Charleroi
31/05 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
28/05 20:30 KV Malines KV Malines 2-1 Charleroi Charleroi
07/02 18:00 KV Malines KV Malines 0-0 Charleroi Charleroi
31/08 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
26/04 20:00 Charleroi Charleroi 3-0 KV Malines KV Malines
30/03 20:30 KV Malines KV Malines 0-2 Charleroi Charleroi
14/03 01:00 KV Malines KV Malines 0-3 Charleroi Charleroi
29/10 01:00 Charleroi Charleroi 2-2 KV Malines KV Malines
04/05 20:00 Charleroi Charleroi 1-2 KV Malines KV Malines
30/03 20:00 KV Malines KV Malines 0-0 Charleroi Charleroi
17/11 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 KV Malines KV Malines
28/07 20:00 KV Malines KV Malines 4-2 Charleroi Charleroi
22/01 20:00 Charleroi Charleroi 0-0 KV Malines KV Malines
06/11 20:00 KV Malines KV Malines 2-0 Charleroi Charleroi
10/05 19:30 Charleroi Charleroi 0-6 KV Malines KV Malines
12/04 19:30 KV Malines KV Malines 1-2 Charleroi Charleroi
30/12 20:30 KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
23/12 20:30 Charleroi Charleroi 2-5 KV Malines KV Malines
23/09 20:30 Charleroi Charleroi 1-2 KV Malines KV Malines
02/05 20:00 KV Malines KV Malines 2-1 Charleroi Charleroi
06/12 20:00 Charleroi Charleroi 1-2 KV Malines KV Malines
02/02 20:00 KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
18/08 20:00 Charleroi Charleroi 1-0 KV Malines KV Malines
19/01 20:00 Charleroi Charleroi 3-0 KV Malines KV Malines
10/08 20:00 KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Un titulaire de Charleroi opéré : "Il ne sera pas là cette semaine, ça va peut-être durer plus longtemps"

Un titulaire de Charleroi opéré : "Il ne sera pas là cette semaine, ça va peut-être durer plus longtemps"

03/12

Charleroi veut retrouver le sourire en Coupe de Belgique. Les Zèbres seront très attendus face à Malines, Rik De Mil s'est présenté en conférence de presse à la veille de l...

Coupe de Belgique

 Huitièmes de finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 3-2 Standard Standard
Beerschot Beerschot 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-3 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 3-3 STVV STVV
OH Louvain OH Louvain 1-2 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 20:30 KV Malines KV Malines
KRC Genk KRC Genk 20:30 Anderlecht Anderlecht
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved