L'attente est grande : comment Charleroi compte se qualifier à domicile...pour la première fois depuis six ans

Charleroi accueille Malines ce soir. Les Zèbres sont sous pression et veulent enfin briller en Coupe.

"Pour toutes les équipes, la Coupe est quelque chose de spécial", avoue Rik De Mil. "C’est d’ailleurs pourquoi, même si on joue deux fois contre Malines en quelques jours, on ne pourra pas comparer ces deux rencontres. Ce ne sera pas la même compétition, ni le même endroit puisqu’on reçoit ce jeudi avant d’aller là-bas dimanche", explique-t-il, cité par SudInfo.

Le KV ne sera pas un oiseau pour le chat et s'est d'ailleurs imposé 0-2 au Mambourg à la fin du mois de septembre : "C’est une équipe avec beaucoup de qualités offensives. Mrabti, Lauberbach, Raman, Van Brederode, et je peux continuer… Ce sera un bon défi pour nous face à une formation du Top 6. On devra être attentif à ces qualités offensives, être bon comme contre La Louvière sur les transitions adverses et meilleur avec le ballon".

Gagner à domicile en Coupe...pour la première fois depuis 2019

L'entraîneur carolo en est conscient, il faudra en faire plus que lors du match précédent pour prendre Malines à défaut : "On sait que si on a les mêmes soucis techniques que contre la RAAL, on aura des problèmes, mais ce n’est pas dans nos habitudes. On devra retrouver la qualité de jeu qu’on a eu à Bruges ou à domicile contre Anderlecht et Westerlo et être des tueurs devant".

Le Sporting retrouvera son capitaine Aiham Ousou (qui était suspendu lors du choc hennuyer) mais sera privé de Kevin Van den Kerkhof, dont l'absence se prolonge. Restait à connaître l'identité du gardien titulaire. De Mil avait donné du temps de jeu en Coupe quand Martin Delavallée était le numéro un, mais la situation s'est inversée.

"J’avais dit en début de compétition que Momo (Koné) jouerait la Coupe et ça n’a pas changé. Martin se prépare pour quand Momo partira à la CAN, mais là c’est encore un peu court", a répondu le T1 des Zèbres. Pas de changement à prévoir dans les buts, donc.