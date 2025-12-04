"Un sentiment amer" : Jelle Vossen réagit à la défaite de Zulte Waregem contre l'Union

"Un sentiment amer" : Jelle Vossen réagit à la défaite de Zulte Waregem contre l'Union
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Zulte Waregem n'est pas parvenu à atteindre les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Pourtant, pendant longtemps, la situation ne semblait pas mauvaise du tout, mais l'Union SG a finalement réussi à renverser la rencontre. Jelle Vossen reste ainsi avec un goût amer.

Sven Vandenbroeck a beaucoup fait tourner mercredi soir. Seuls Brent Gabriël, Laurent Lemoine, Anton Tanghe et Thomas Claes sont restés dans le onze par rapport au match contre le Cercle de Bruges. Ainsi, Jelle Vossen a également retrouvé une place de titulaire.

Des occasions manquées pour Zulte Waregem

"Nous rentrons à la pause avec l’avantage face à une Union SG qui avait très peu d’occasions contre notre bloc compact. Nous avions beaucoup de confiance et nous pensions vraiment pouvoir créer la surprise", a déclaré l’attaquant après le match.

"Après l’égalisation, ce fut de la survie pour nous. Nous avons encore eu quelques occasions en contre après le 1-1, mais malheureusement nous n’avons pas pu les concrétiser. C’est douloureux de perdre ici", reconnaît-il.

Un sentiment amer pour Jelle Vossen

"Je repars avec un sentiment amer, c’est certain. Le tirage nous a donné le match le plus difficile. Et pourtant, il y avait vraiment moyen pour nous d’aller plus loin. Je suis néanmoins fier de l’équipe, car nous nous sommes battus les uns pour les autres. Maintenant, il faut rapidement tourner la page."

Lire aussi… L'Union a appris de sa défaite dans le derby : "On était face au même défi qu'à Anderlecht""C’était agréable de débuter à nouveau, mais j’aurais préféré aller en quarts de finale. La priorité va désormais au championnat. Ce week-end, nous devons être prêts à nouveau, donc il faut récupérer pour le duel contre OH Louvain," conclut-il. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Zulte Waregem
Union SG
Jelle Vossen

Plus de news

Une solution comme en France ? Où regarderons-nous le football belge la saison prochaine ?

Une solution comme en France ? Où regarderons-nous le football belge la saison prochaine ?

18:40
L'Union a appris de sa défaite dans le derby : "On était face au même défi qu'à Anderlecht" Réaction

L'Union a appris de sa défaite dans le derby : "On était face au même défi qu'à Anderlecht"

13:40
"La plus grande perte pour les Diables Rouges de ces cinquante dernières années"

"La plus grande perte pour les Diables Rouges de ces cinquante dernières années"

18:00
Les supporters du RFC Liège mis à l'honneur pour leur fair-play

Les supporters du RFC Liège mis à l'honneur pour leur fair-play

17:30
Nicky Hayen salue la détermination d'un joueur du Club Bruges qui remet les pendules à l'heure

Nicky Hayen salue la détermination d'un joueur du Club Bruges qui remet les pendules à l'heure

16:40
Donald Trump récompensé avec un prix lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ?

Donald Trump récompensé avec un prix lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ?

17:00
L'attente est grande : comment Charleroi compte se qualifier à domicile...pour la première fois depuis six ans

L'attente est grande : comment Charleroi compte se qualifier à domicile...pour la première fois depuis six ans

15:40
L'Union soulagée : "Si on avait été éliminés par Zulte Waregem après avoir perdu à Anderlecht..." Réaction

L'Union soulagée : "Si on avait été éliminés par Zulte Waregem après avoir perdu à Anderlecht..."

07:20
Le Standard, Gand, Anderlecht et l'Union tirent la sonnette d'alarme : la réforme du championnat menacée ?

Le Standard, Gand, Anderlecht et l'Union tirent la sonnette d'alarme : la réforme du championnat menacée ?

16:10
"Il n'y a rien de fait" : Thomas Meunier évoque la Coupe du monde 2026

"Il n'y a rien de fait" : Thomas Meunier évoque la Coupe du monde 2026

16:00
Une seule grande absence : voici la liste des joueurs d'Anderlecht pour affronter Genk

Une seule grande absence : voici la liste des joueurs d'Anderlecht pour affronter Genk

15:00
1
"On n'avait pas de tactique" : Ibe Hautekiet critique lourdement Mircea Rednic avant Cercle - Standard Interview

"On n'avait pas de tactique" : Ibe Hautekiet critique lourdement Mircea Rednic avant Cercle - Standard

15:23
Un absent de longue date proche du retour au Standard, et deux incertains pour le déplacement au Cercle Interview

Un absent de longue date proche du retour au Standard, et deux incertains pour le déplacement au Cercle

14:40
Patris dans un jour sans, Zorgane métronome de la deuxième mi-temps : les notes de l'Union

Patris dans un jour sans, Zorgane métronome de la deuxième mi-temps : les notes de l'Union

23:15
1
"Il faut nous voir comme on est" : Arthur Theate fait passer un message à la presse avant le Mondial 2026

"Il faut nous voir comme on est" : Arthur Theate fait passer un message à la presse avant le Mondial 2026

14:20
3
"C'est normal" : Rik De Mil réagit au communiqué des Storm Ultras

"C'est normal" : Rik De Mil réagit au communiqué des Storm Ultras

13:20
"Je suis un ancien défenseur et je connais bien ça" : Vincent Kompany se montre critique envers l'arbitrage

"Je suis un ancien défenseur et je connais bien ça" : Vincent Kompany se montre critique envers l'arbitrage

14:00
Le héros d'Istanbul est de retour : l'Union joue à se faire peur mais verra les quarts de finale

Le héros d'Istanbul est de retour : l'Union joue à se faire peur mais verra les quarts de finale

22:26
Brandon Mechele agacé par les critiques sur le Club de Bruges : "Ici, c'est la crise à chaque défaite"

Brandon Mechele agacé par les critiques sur le Club de Bruges : "Ici, c'est la crise à chaque défaite"

13:00
Le chemin le plus court vers... un titre commence vraiment ce soir pour Anderlecht

Le chemin le plus court vers... un titre commence vraiment ce soir pour Anderlecht

12:20
"25 millions sera peut-être une modique somme" : un joueur de Pro League a tapé dans l'œil de l'AC Milan

"25 millions sera peut-être une modique somme" : un joueur de Pro League a tapé dans l'œil de l'AC Milan

12:40
"Les clubs ne sont plus payés" : la Pro League s'adresse aux supporters et détaille la situation avec DAZN

"Les clubs ne sont plus payés" : la Pro League s'adresse aux supporters et détaille la situation avec DAZN

11:20
3
Après la qualification, un nouveau gros coup de boost pour l'Antwerp ? Ce jeudi sera crucial au Bosuil

Après la qualification, un nouveau gros coup de boost pour l'Antwerp ? Ce jeudi sera crucial au Bosuil

12:20
Olivier Renard doit-il renforcer ce secteur ? Besnik Hasi dispose de solutions, mais aucune ne paraît idéale Analyse

Olivier Renard doit-il renforcer ce secteur ? Besnik Hasi dispose de solutions, mais aucune ne paraît idéale

11:40
Né à Bruxelles et formé en Belgique, ce binational n'hésite pas : "Je veux jouer avec le Maroc"

Né à Bruxelles et formé en Belgique, ce binational n'hésite pas : "Je veux jouer avec le Maroc"

12:00
2
Thorsten Fink dévoile son plan pour affronter Anderlecht

Thorsten Fink dévoile son plan pour affronter Anderlecht

11:00
Après la Coupe, la Pro League reprend ses droits : voici les arbitres désignés pour la 17e journée

Après la Coupe, la Pro League reprend ses droits : voici les arbitres désignés pour la 17e journée

09:30
Va-t-il prolonger son contrat à l'AC Milan ? La décision d'Alexis Saelemaekers est prise

Va-t-il prolonger son contrat à l'AC Milan ? La décision d'Alexis Saelemaekers est prise

10:30
Victoire au scénario rocambolesque pour le Bayern de Vincent Kompany, qualifié dans la douleur en DFB Pokal

Victoire au scénario rocambolesque pour le Bayern de Vincent Kompany, qualifié dans la douleur en DFB Pokal

10:00
Charleroi récupère son capitaine, Anderlecht perd Kana : les compositions probables des Zèbres et des Mauves

Charleroi récupère son capitaine, Anderlecht perd Kana : les compositions probables des Zèbres et des Mauves

08:30
Christian Benteke de retour en Belgique ? Son frère, Jonathan, répond et ne pourrait pas être plus clair

Christian Benteke de retour en Belgique ? Son frère, Jonathan, répond et ne pourrait pas être plus clair

09:00
1
Des images que l'on n'aime pas voir : des nouvelles de la blessure de Roméo Vermant, victime d'un gros choc

Des images que l'on n'aime pas voir : des nouvelles de la blessure de Roméo Vermant, victime d'un gros choc

08:00
🎥 Amadou Onana buteur, Matz Sels solide et plusieurs anciens de Pro League décisifs en Premier League

🎥 Amadou Onana buteur, Matz Sels solide et plusieurs anciens de Pro League décisifs en Premier League

07:40
Peter Maes aimerait faire son grand retour : "L'Opération Mains Propres, c'est du passé"

Peter Maes aimerait faire son grand retour : "L'Opération Mains Propres, c'est du passé"

06:30
Thomas Meunier a une idée en tête pour sa fin de carrière : "Ce serait la cerise sur le gâteau"

Thomas Meunier a une idée en tête pour sa fin de carrière : "Ce serait la cerise sur le gâteau"

07:00
L'initiative originale du RSC Anderlecht, qui s'ancre au centre de Bruxelles

L'initiative originale du RSC Anderlecht, qui s'ancre au centre de Bruxelles

23:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 05/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 06/12 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 06/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 06/12 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 07/12 Standard Standard
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved