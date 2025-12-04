"Un sentiment amer" : Jelle Vossen réagit à la défaite de Zulte Waregem contre l'Union

Zulte Waregem n'est pas parvenu à atteindre les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Pourtant, pendant longtemps, la situation ne semblait pas mauvaise du tout, mais l'Union SG a finalement réussi à renverser la rencontre. Jelle Vossen reste ainsi avec un goût amer.

Sven Vandenbroeck a beaucoup fait tourner mercredi soir. Seuls Brent Gabriël, Laurent Lemoine, Anton Tanghe et Thomas Claes sont restés dans le onze par rapport au match contre le Cercle de Bruges. Ainsi, Jelle Vossen a également retrouvé une place de titulaire.

Des occasions manquées pour Zulte Waregem

"Nous rentrons à la pause avec l’avantage face à une Union SG qui avait très peu d’occasions contre notre bloc compact. Nous avions beaucoup de confiance et nous pensions vraiment pouvoir créer la surprise", a déclaré l’attaquant après le match.

"Après l’égalisation, ce fut de la survie pour nous. Nous avons encore eu quelques occasions en contre après le 1-1, mais malheureusement nous n’avons pas pu les concrétiser. C’est douloureux de perdre ici", reconnaît-il.

Un sentiment amer pour Jelle Vossen

"Je repars avec un sentiment amer, c’est certain. Le tirage nous a donné le match le plus difficile. Et pourtant, il y avait vraiment moyen pour nous d’aller plus loin. Je suis néanmoins fier de l’équipe, car nous nous sommes battus les uns pour les autres. Maintenant, il faut rapidement tourner la page."

Lire aussi… L'Union a appris de sa défaite dans le derby : "On était face au même défi qu'à Anderlecht"›"C’était agréable de débuter à nouveau, mais j’aurais préféré aller en quarts de finale. La priorité va désormais au championnat. Ce week-end, nous devons être prêts à nouveau, donc il faut récupérer pour le duel contre OH Louvain," conclut-il.