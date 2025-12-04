Réaction L'Union soulagée : "Si on avait été éliminés par Zulte Waregem après avoir perdu à Anderlecht..."

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
L'Union soulagée : "Si on avait été éliminés par Zulte Waregem après avoir perdu à Anderlecht..."
L'Union Saint-Gilloise a dû faire preuve de patience pour prendre le dessus sur Zulte Waregem. Mathias Rasmussen et Rob Schoofs sont apparus soulagés à l'interview.

Aux côtés d'Adem Zorgane, Mathias Rasmussen et Rob Schoofs n'ont cessé de faire tourner le jeu pour tenter de trouver la faille dans l'organisation de Zulte Waregem, qui avait ouvert le score au quart d'heure. L'Union a fini par acculer son adversaire et est passée devant au marquoir grâce à deux buts marqués dans le dernier quart d'heure.

C'est dans un premier temps Kevin Rodriguez qui a rétabli l'égalité : "On sait qu'on peut toujours être dangereux sur phase arrêtée, on en a eu beaucoup en deuxième période et c'est là-dessus que l'on marque, mais c'est également sur un corner qu'on encaisse", note Mathias Rasmussen à notre micro. Promise David a ensuite fait chavirer le Parc Duden, avec un enchaînement létal en contre : "Son but est magnifique. C'est sa force : quand il est lancé sur ce genre d'action, c'est un joueur de grande classe".

De quoi faire oublier 45 premières minutes assez poussives : "La première mi-temps a été très moyenne, avec assez peu d'occasions franches. La deuxième a été meilleure, on les a fait reculer, on sentait que ce but allait tomber. Ce n'est jamais bon d'être mené, mais en début de deuxième mi-temps, on voyait que les joueurs avaient toujours confiance", poursuit Rasmussen.

L'Union a dû hausser le rythme

Même topo du côté de Rob Schoofs : "il fallait rester calme, parce qu'on joue aussi contre la montre. On a marqué au bon moment. En coupe, tout peut se passer. Aujourd'hui, il fallait juste gagner, se qualifier. On savait que si on se faisait éliminer chez nous par Zulte Waregem après avoir perdu à Anderlecht dans le derby, ça aurait été un moment compliqué pour nous. On a fait le boulot en deuxième mi-temps. On doit encore s'améliorer, mais la qualification reste le plus important".

Lire aussi… Patris dans un jour sans, Zorgane métronome de la deuxième mi-temps : les notes de l'UnionMathias Rasmussen est lui aussi conscient de la marge de progression restante, que ce soit collectivement ou individuellement : "J'ai raté quelques passes mais dans l'ensemble, je reste satisfait de mon match. Il a fallu se remettre dedans après ces quelques rencontres sur le banc, mais je dois être prêt lorsque le coach me fait commencer. Et puis, c'est ma troisième année à l'Union, je ne jouais pas non plus tous les matchs lors de mes deux premières saisons. Bien sûr qu'on veut tous jouer, mais on est une très bonne équipe, on est premiers du championnat, il n'y a pas de quoi s'exciter".

