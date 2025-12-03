Patris dans un jour sans, Zorgane métronome de la deuxième mi-temps : les notes de l'Union

L'Union Saint-Gilloise a mal débuté mais a finalement renversé la situation contre Zulte Waregem. Voici les notes individuelles des joueurs.

Chambaere (6) : très peu de ballons à négocier pour son retour dans le onze, quelques hésitations en face-à-face avec Jelle Vossen puis Joseph Opoku mais deux interventions pour se rattraper

Mac Allister (5,5): toujours aussi sec dans les duels au sol mais battu au premier poteau sur le corner qui amène le but de Zulte Waregem. Quelques lenteurs à la relance qui n'ont pas aidé à accélérer le jeu.

Burgess (5,5) : souverain dans les airs face à Vossen, un nombre incalculable de ballons dégagés mais très peu qui sont retombés dans les pieds d'un partenaire.

Leysen (6) : remis de sa blessure, il a renvoyé Sykes sur le banc et s'est montré assez sobre, match sans histoire.

Patris (4) : un jour sans pour le Gembloutois, d'habitude très tranchant sur son flanc mais moins à son affaire aujourd'hui.

Rasmussen (6,5) : du temps de jeu pour faire souffler Van de Perre mais aussi pour montrer sa rigueur à la récupération, avec quelques duels gagnés pour permettre à l'équipe de repartir. A laissé faire Zorgane et Schoofs à la distribution.

Zorgane (7) : sa première mi-temps lui aurait à peine valu la moyenne ; quand Zorgane se frustre et ne parvient pas à accélérer le jeu, c'est tout l'Union qui se cherche. Mais son début de second période est celle d'un patron, celle d'un joueur omniprésent pour lancer les actions et récupérer aux abords du rectangle.

Schoofs (5,5) : quand Zorgane partait à droite, son compère partait à gauche pour créer des supériorités sur le flanc et proposer des solutions à sa défense. Mais les lignes de passe ont rapidement été coupées par Zulte Waregem. Et quand Zorgane a pris le dessus, Schoofs s'est montré plus discret.

Khalaili (6,5) : l'un des seuls à pouvoir accélérer le jeu en première mi-temps par ses crochets courts et sa vitesse sur les premiers mètres. Quelques centres intéressants mais personne pour les dévier.

Florucz (5) : une fulgurance pour se défaire de deux adversaires dans le rectangle en première mi-temps, quelques combinaisons sur le côté droit mais trop peu de présence pour vraiment créer le danger.

Rodriguez (6,5) : comme souvent, le nombre de duels gagnés sauve sa prestation. L'un d'entre eux a même fait mouche pour permettre à l'Union d'égaliser sur corner.