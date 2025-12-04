L'Union a appris de sa défaite dans le derby : "On était face au même défi qu'à Anderlecht"

L'Union Saint-Gilloise s'est longtemps cherchée avant de prendre le dessus sur Zulte Waregem. David Hubert a apprécié la réponse des joueurs sur le terrain.

Pour se remettre d'une défaite dans le derby, être mené au score par Zulte Waregem sur ce qui est normalement le point fort de l'équipe (les phases arrêtées) n'est pas le meilleur des remontants. L'Union a d'ailleurs accusé le coup avant de retrouver son football.

"Zulte Waregem est venu ici avec une idée précise, et le scénario s'est déroulé à merveille pour eux. Leur but est tombé sur le premier corner, ça nous a mis un petit coup derrière la tête. On est un peu en retard dans le jeu. Notre circulation de balle était trop lente", reconnaît David Hubert en conférence de presse.

La réaction attendue

"La fin de la première mi-temps était déjà différente. Nous avons enfin joué un peu plus vite et trouvé les bons moments pour accélérer On a appuyé sur ce point à la mi-temps. Et les joueurs ont beaucoup mieux joué par la suite. Grâce à cette pression mise sur la défense, nous nous sommes créé suffisamment d'occasions de marquer", poursuit-il.

La deuxième mi-temps lui a particulièrement plu : "Quand on voit la dernière demi-heure à Anderlecht, on était face au même défi contre Zulte Waregem. Au Lotto Park, on s'était un peu trop précipité. Ici, on a eu cette patience pour trouver la faille. Mais avec un bon tempo : avoir de la patience ne veut pas dire jouer aussi lentement qu'en première mi-temps".

David Hubert ne veut pas se servir de l'enchaînement des rencontre comme excuse : "C'est sûr que le calendrier est chargé, mais si on est là, c'est parce que de l'excellent travail a été fait. Il ne faut pas cracher dessus. Des matchs plus compliqués, on en aura. Des périodes plus difficiles dans les prochains matchs, on en aura. Mais il faut répondre présent et passer au-dessus comme on a pu le faire".