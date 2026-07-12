Interview Alexis Trouillet, un bon renfort ? Vincent Euvrard présente la quatrième recrue du Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Alexis Trouillet, un bon renfort ? Vincent Euvrard présente la quatrième recrue du Standard
Photo: © photonews

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Quatrième recrue estivale du Standard, Alexis Trouillet n'a logiquement pas participé au troisième match amical des Rouches contre les Francs Borains. Vincent Euvrard nous a présenté son profil après la partie.

Le Standard a remporté son troisième match de préparation face aux Francs Borains, ce samedi. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard n'a pas encore pu compter sur la quatrième recrue estivale des Rouches, Alexis Trouillet, qui a été officialisée par le club ce samedi dans la matinée et qui ne figurait donc pas encore sur la feuille de match.

Le T1 des Rouches nous a commenté son profil après la partie, et il semble séduit. "C'est un joueur avec une qualité supérieure avec le ballon. C'est un 'quarterback' devant la défense, qui joue en 6 mais qui peut également jouer un peu plus haut, en 8, ainsi que dans un double pivot avec un autre numéro 6 à ses côtés", a détaillé Vincent Euvrard.

"Il est très bon avec le ballon, il dispose d'un gros volume de jeu et d'un gros volume de course, il sait faire progresser le jeu, se montrer disponible, casser des lignes. Il se montre très vertical dans son jeu avec le ballon. Ce sont toutes des qualités que j'aime bien", a reconnu l'entraîneur du Standard, avant de comparer le profil de son nouveau joueur.

Alexis Trouillet, un meneur de jeu reculé pour fluidifier le jeu du Standard

"C'est un joueur assez semblable à Sven Kums, peut-être sans la frappe pour aller marquer. Ou dans le style de Frenkie De Jong, à savoir un joueur devant la défense, mais qui ne se fait pas trop remarquer dans les duels, mais bien par son intelligence de jeu, son positionnement et son jeu avec le ballon."

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"On a souvent eu besoin de ça dans les plus petits matchs à Sclessin, où tu dois dominer, avoir plus de qualité technique et de créativité pour créer des choses et marquer des buts. Ce sont des choses qu'il peut nous apporter", a conclu Vincent Euvrard, qui n'a pas nié qu'un autre médian créatif était recherché par le club... au même titre qu'un remplaçant à Rafiki Saïd, parti à Wolverhampton.

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