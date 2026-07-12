Les Diables Rouges ont provoqué sa chute : le Sénégal prend une décision radicale

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Les Diables Rouges ont provoqué sa chute : le Sénégal prend une décision radicale

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Le Sénégal a décidé de tourner la page Pape Thiaw après la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur a été remercié avec l'ensemble de son staff.

La Coupe du monde 2026 aura été fatale à Pape Thiaw. Onze jours après l'élimination du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football a décidé de mettre fin à sa collaboration avec le sélectionneur. Réuni à Dakar, le Comité exécutif a validé le départ de l'ancien international ainsi que celui de l'ensemble de son staff. Une décision officielle qui ouvre un nouveau chapitre pour les Lions de la Teranga.

Les dirigeants estiment qu'un changement est devenu nécessaire après avoir analysé le parcours de la sélection et les perspectives pour les prochaines échéances. Le président de la fédération, Abdoulaye Fall, a été chargé de notifier cette décision à Thiaw et de lancer une réorganisation plus large des équipes nationales.

Après un premier tour compliqué dans la phase de groupes, les Lions avaient réussi à arracher leur qualification pour les huitièmes de finale grâce à une grosse victoire contre l'Irak. Face à la Belgique en seizièmes de finale, ils ont livré leur meilleur match du tournoi. Habib Diarra avait ouvert le score, puis Ismaïla Sarr a doublé la mise au retour des vestiaires. À moins de dix minutes du coup de sifflet final, le Sénégal menait 2-0.

Les Diables Rouges ont précipité son départ de la sélection

Romelu Lukaku a relancé les Diables Rouges, Youri Tielemans a égalisé quelques instants plus tard, puis il a offert la victoire à la Belgique sur penalty au bout de la prolongation.

Les choix tactiques du sélectionneur, la gestion de certains cadres et les difficultés répétées à conserver un avantage au score ont alimenté les critiques.

Quelques pistes pour le remplacer

La Fédération sénégalaise n'a pas encore désigné le successeur de Pape Thiaw. Plusieurs entraîneurs sont cités dans la presse locale. Habib Beye fait partie des pistes les plus sérieuses. Les noms de Patrick Vieira et d'Hervé Renard circulent également pour reprendre les Lions de la Teranga.

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