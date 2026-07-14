Sa dernière chance ? Obbi Oularé retrouve un nouveau défi après un an et demi sans club

Libre depuis février 2025, Obbi Oularé paraissait en perdition alors qu'il n'a que 30 ans. L'ancien attaquant du Club de Bruges va désormais tenter de se relancer en D1 VV.

La carrière d'Obbi Oularé a pris un tour très compliqué. Révélé très tôt au Club de Bruges, le solide attaquant, fils de Souleymane Oularé, avait quitté probablement trop jeune le Jan Breydel et la Belgique pour Watford, qui avait à l'époque mis 7,5 millions d'euros pour s'offrir ses services.

Obbi Oularé n'y jouera que... trois matchs, et ira ensuite d'échec en échec. En 2018, il est prêté au Standard et s'y relance un peu, le club liégeois dépensant 3,75 millions d'euros pour le rapatrier à titre définitif depuis Watford. Il disputera au total 42 matchs pour les Rouches (5 buts)... et cela reste, à 30 ans, le plus de rencontres qu'il ait disputé pour un même club.

Obbi Oularé rejoint le KSK Heist

Après des passages ratés à Barnsley et au RWDM, Oularé atterrissait finalement au Lierse SK en 2023 et il va y retrouver la forme avec 5 buts et 6 assists en 24 matchs. Mais des soucis physiques vont encore une fois le rattraper. En février 2025, l'ex-international espoirs est libéré par le club lierrois.

Depuis, plus rien, et la carrière d'Obbi Oularé semblait au point mort, voire proche d'une fin prématurée. Il n'en sera rien : le solide attaquant a retrouvé un défi, même s'il a dû pour cela descendre d'un étage. Obbi Oularé s'est en effet engagé au KSK Heist.



Heist, promu, évoluera cette saison en D1 VV, le plus haut échelon du football amateur flamand. Le club n'a pas précisé dans le communiqué publié sur son site officiel la durée du contrat offert à Oularé, mais on imagine qu'il s'agira d'un bail d'un an, à la fois pour éviter toute prise de risques... et pour permettre au joueur, s'il se relance, de rebondir plus haut.