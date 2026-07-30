Cvetkovic en game changer, Llansana maladroit : les notes d'Anderlecht contre Hammarby

Anderlecht a d'abord tremblé puis surclassé Hammarby. Un match à deux visages qui se répercute forcément sur les notes individuelles des joueurs.

Coosemans (7) : n'a pu que constater les dégâts sur le but d'ouverture après trois minutes. Précieux pour éviter le 0-2 avant la pause. Au chômage technique en deuxième mi-temps. La qualification rend son arrêt d'autant plus décisif.

Maamar (7,5) : pas plus inspiré que les autres en première mi-temps, décisif dès la reprise avec sa remise de la tête pour Sikan. De quoi donner le ton d'une deuxième mi-temps où il aura été au four et au moulin, avec un paquet de centres et de tirs dangereux.

Biancone (6,5) : l'une des rares rampes de lancement pour créer le danger en premières mi-temps. Des sorties de défense avec pas mal de personnalité pour amener le surnombre, une tête sur le poteau à l'occasion d'un corner, mais souvent sur le recul-frein défensivement.

Pétrot (5,5) : Son manque de vitesse a souvent été exploité par Hammarby dans un premier temps. Cela pouvait laisser craindre le pire pour la deuxième mi-temps, quand Anderlecht a dû prendre des risques. Mais le Français l'a très bien géré.

Augustinsson (4,5) : pas vraiment dans son assiette face à ses compatriotes. Très peu de solutions devant lui à sa décharge. Mais loin d'être irréprochable, s'est d'ailleurs fait plusieurs fois prendre dans son dos. Remplacé dès la mi-temps par Moussa N'Diaye.



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Kana (7) : rarement dans le bon tempo en première mi-temps, exposé par le pressing désynchronisé plus haut sur le terrain. Lui aussi transfiguré après la pause : omniprésent pour empêcher Hammarby de sortir de la tenaille anderlechtoise, jusqu'à empêcher les Suédois de passer le milieu de terrain.

Llansana (5): peut-être l'une des rares déceptions de la soirée. On ne lui enlèvera pas son sens de l'ancticipation, mais lorsque cela ne débouche pas sur une frappe, cela laisse souvent apparaître ses carrences techniques. D'autant plus au sein d'une équipe regroupée devant le rectangle adverse.

Ambros (7,5) : des phases arrêtées déjà très dangereuses pour sa première titularisation (dont le coup franc qui a isolé Biancone lors de la reprise sur le poteau), quelques incursions intéressantes dans les intervalles. Décisif sur le 2-1, avec sa frappe mal repoussée par Hahn. A revoir, même quand Saliba sera de retour la semaine prochaine : le Tchéque n'a peut-être pas le volume de son coéquipier canadien, mais il apportera plus de solutions créatives au coeur du jeu.

Nga Kana (5,5) : assez discret sur son flanc en première mi-temps, remplacé à la pause après avoir assez peu tenté. Rentré à sa place, Cvetkovic a permis à Anderlecht de passer en 4-4-2...et d'égaliser d'entrée de jeu.

Sikan (7,5) : quelques bons centres en première mi-temps, mais trop peu de présence pour lui permettre de semer compagnie à la défense suédoise. La rentrée de Cvetkovic lui a fait du bien, lui offrant l'espace nécessaire deux minutes après la reprise.

Onia Seke (6,5) : de la jeunesse, de l'audace, avec parfois un peu de naïveté au duel bien naturelle, mais beaucoup de fraîcheur et de dribbles sur son côté gauche.