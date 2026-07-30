Son transfert se finalise : un grand absent à Bruges pour la Supercoupe de Belgique

En partance pour l'Eintracht Francfort, Raphael Onyedika ne figure pas dans la sélection du Club de Bruges pour la Supercoupe de Belgique face à l'Union, disputée ce vendredi soir au Jan Breydelstadion.

Alors que le Sporting d'Anderlecht et La Gantoise disputent ce jeudi soir leur deuxième tour préliminaire retour d'Europa League et de Conference League, le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise se disputeront la Supercoupe de Belgique, première rencontre officielle de la saison belge, ce vendredi soir au Jan Breydelstadion.

Une rencontre pour laquelle Ivan Leko pourra bien compter sur ses trois Diables Rouges rentrés de leurs vacances post-Coupe du monde mardi soir seulement. Joaquin Seys, Brandon Mechele et Hans Vanaken sont bien dans le groupe des Blauw & Zwart, même s'il n'est pas dit qu'ils commencent tous les trois la partie. En raison des options particulièrement limitées en défense, Brandon Mechele demeure toutefois favori pour une titularisation.

L'entraîneur croate ne pourra cependant pas compter sur un autre élément qui aurait pu occuper une place de titulaire : Raphael Onyedika, "malade", selon le communiqué du Club de Bruges. Pas selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, toutefois, qui assurent que le Nigérian est en partance pour l'Eintracht Francfort, où il va finaliser son transfert contre une indemnité avoisinant les dix millions d'euros.

Pas d'Ordonez, mais bien Sommer, Vasovic, Tsawa et Nai Koren à Bruges

Blessé au pied, Joël Ordonez est également absent de la sélection des Brugeois, ce qui n'est pas le cas des nouveaux venus Yann Sommer, Andrej Vasovic et Cheveyo Tsawa, ni du très prometteur Tian Nai Koren, grand talent du football slovène âgé de 16 ans, qui peut déjà rêver d'effectuer ses grands débuts chez les professionnels cette saison.

C'est donc une équipe légèrement remaniée, peu rassurante en défense mais tout de même très solide dans l'ensemble, que le Club de Bruges tentera de voir décrocher son premier trophée de la saison face à son plus grand rival des cinq dernières années, où l'on pourrait également voir un nouveau venu faire ses grands débuts en match officiel, en la personne du Roumain Darius Olaru.



Lire aussi… Les premiers mots de David Hubert après l'agression de son attaquant›