Jesse Bisiwu n'est pas seul : un autre grand talent du FC Bruges file en Espagne contre plusieurs millions

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Jesse Bisiwu n'est pas seul : un autre grand talent du FC Bruges file en Espagne contre plusieurs millions
Photo: © photonews
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Sans avoir disputé le moindre match avec l'équipe première, Yanis Musuayi va rapporter quatre millions d'euros au Club de Bruges. L'attaquant de 19 ans, qui n'avait pas trouvé d'accord pour prolonger son contrat en Venise du Nord, va rejoindre Levante. Jesse Bisiwu, lui, signe au Barça.

Après avoir vendu Christos Tzolis à Arsenal contre 40 millions d'euros, le Club de Bruges pourrait encore vivre une fin de mercato estival mouvementée sur le plan des départs.

Malgré sa fracture au pied, Joël Ordonez attire par exemple toujours l'attention des plus grandes écuries européennes, tandis que d'autres titulaires d'Ivan Leko restent particulièrement surveillés sur le marché des transferts, tandis que Raphael Onyedika finalise son arrivée à l'Eintracht Francfort.

C'est aussi le cas de jeunes talents du Club NXT et notamment de Jesse Bisiwu, en discussions sérieuses avec le FC Barcelone depuis de longs mois désormais. Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, ce dossier touche toutefois à sa fin, puisqu'un accord aurait été trouvé autour d'une indemnité de dix millions d'euros, de bonus et d'un pourcentage sur la plus-value d'un futur transfert.

En même temps que Jesse Bisiwu, Yanis Musuayi va aussi quitter Bruges pour l'Espagne

Mais ce n'est pas tout, puisqu'un autre finaliste de la Youth League va également rejoindre la péninsule Ibérique en la personne de Yanis Musuayi. Toujours selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, l'attaquant de 19 ans, qui n'a pas trouvé d'accord pour prolonger en Venise du Nord, va rejoindre Levante contre une indemnité de quatre millions d'euros.

Passé par les centres de formation de Tubize, Dender, Gand et Lokeren et arrivé à Bruges en 2023 en provenance de Deinze, l'international U19 compte 44 apparitions en Challenger Pro League mais n'a jamais évolué avec l'équipe première. Il rapporte tout de même un joli chèque au Club de Bruges, qui aurait néanmoins pu en espérer bien davantage s'il avait pu lancer son joueur dans le grand bain avant de le revendre.

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