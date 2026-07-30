Son départ se rapproche : Yacine Titraoui a un accord personnel pour quitter Charleroi

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Son départ se rapproche : Yacine Titraoui a un accord personnel pour quitter Charleroi
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Le dossier Yacine Titraoui prend une nouvelle tournure. Selon Foot Mercato, le RC Lens s'intéresse de près au milieu de terrain du Sporting Charleroi et aurait déjà conclu un accord personnel avec le milieu de terrain. L'Olympiakos reste en lice mais recule dans la hiérarchie.

Loïc Woos

Yacine Titraoui se rapproche du RC Lens et a un accord personnel

Pendant plusieurs semaines, Yacine Titraoui semblait se rapprocher de l'Olympiakos. Une offre de sept millions d'euros était évoquée, mais l'opération ne s'est finalement pas concrétisée et l'international algérien ne posera désormais plus ses valises en Grèce.

D'autant qu'un autre concurrent est entré sérieusement dans la course : le RC Lens. Selon les informations de nos confrères français de Foot Mercato, les Sang et Or auraient déjà conclu un accord personnel avec Yacine Titraoui et n'ont plus qu'à convaincre le Sporting de Charleroi, qui se montre toutefois intransigeant concernant l'indemnité demandée.

Le dossier Yacine Titraoui prend une nouvelle tournure. Selon Foot Mercato, le RC Lens s'intéresse de près au milieu de terrain du Sporting Charleroi et aurait déjà conclu un accord personnel. L'Olympiakos reste en lice mais recule dans la hiérarchie.

Yacine Titraoui attire les convoitises. Selon les informations de Foot Mercato, le RC Lens a fait du milieu de terrain de Charleroi l'une de ses priorités pour renforcer son entrejeu. Les discussions entre les différentes parties ont débuté et l'international algérien ne serait pas insensible à un départ vers la Ligue 1. Le club français a un argument de poids à faire valoir puisqu'il disputera la prochaine Ligue des champions.

Un concurrent direct pour l'Olympiakos

Lens pourrait compliquer les plans de l'Olympiakos. La formation grecque était la plus avancée dans les discussions. Un contrat de quatre saisons était prêt pour convaincre le joueur et les dirigeants étaient disposés à investir un montant supérieur à sa valeur marchande, estimée à sept millions d'euros par le site Transfermarkt.

Deux clubs, mais le même propriétaire

L'Olympiakos et Nottingham Forest appartiennent au même réseau multiclubs dirigé par Evángelos Marinákis. Les mouvements entre les deux équipes sont fréquents et plusieurs joueurs ont emprunté ce chemin ces dernières années.

Minimum 7 millions d'euros de bénéfice pour le Sporting Charleroi

Charleroi est en passe de réaliser une très belle opération financière. Arrivé du Paradou AC à l'été 2024 contre 1,2 million d'euros, Yacine Titraoui pourrait rapporter une importante plus-value aux Zèbres en cas de départ.

74 matchs, septs buts et cinq passes décisives

Sous contrat avec Charleroi jusqu'en juin 2027, avec une année supplémentaire en option, Titraoui a plusieurs possibilités pour la suite de sa carrière. À 23 ans, le milieu de terrain algérien s'est imposé comme l'une des valeurs sûres de la Jupiler Pro League. En deux ans à Charleroi, il a pris part à 74 matchs. Il a inscrit sept buts et offert cinq passes décisives.

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