Son départ se rapproche : Yacine Titraoui a un accord personnel pour quitter Charleroi

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Le dossier Yacine Titraoui prend une nouvelle tournure. Selon Foot Mercato, le RC Lens s'intéresse de près au milieu de terrain du Sporting Charleroi et aurait déjà conclu un accord personnel avec le milieu de terrain. L'Olympiakos reste en lice mais recule dans la hiérarchie.