Le meilleur de Belgique ? Voici l'arbitre de la Supercoupe entre Bruges et l'Union

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le meilleur de Belgique ? Voici l'arbitre de la Supercoupe entre Bruges et l'Union
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L'Union belge de football a désigné le corps arbitral qui officiera lors de la Supercoupe de Belgique entre le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise, ce vendredi. L'heureux élu appelé à occuper le rôle d'arbitre principal se nomme Lawrence Visser.

C'est la grande rentrée des classes du football belge qui se prépare, ce vendredi soir, avec la Supercoupe de Belgique programmée au Jan Breydelstadion entre le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise, récents vainqueurs du championnat et de la Croky Cup.

Une rentrée des classes, aussi, pour les arbitres désignés pour officier pendant cette rencontre à la fois décrite comme une ultime joute amicale et comme une première occasion de se mettre en confiance en remportant un trophée.

Visser arbitrera la Supercoupe de Belgique entre Bruges et l'Union

Et c'est Lawrence Visser, l'heureux élu, qui arbitrera cette rencontre. Ruben Wyns et Bert Verbeke seront ses adjoints, tandis que Gianni Seeldraeyers officiera en tant que quatrième arbitre. Jan Boterberg a été désigné comme arbitre vidéo.

Lawrence Visser a déjà arbitré des rencontres entre Bruges et l'Union à de nombreuses reprises ces dernières saisons, dont la dernière Supercoupe remportée par le Club de Bruges sur le score de 2 buts à 1.

Lire aussi… Son transfert se finalise : un grand absent à Bruges pour la Supercoupe de Belgique
La saison dernière, Visser avait également arbitré la rencontre entre les deux clubs comptant pour la troisième journée des Champions Play-Offs, remportée par le club bruxellois.

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