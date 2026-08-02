Trois matchs, trois défaites : Wouter Vrancken déjà dans le dur avec Hearts

Le compteur est à zéro pour Wouter Vrancken cette saison. En trois rencontres officielles, Hearts a enchaîné trois défaites. Une sortie précoce au deuxième tour de qualification de Ligue des champions et un revers cruel en championnat.

Trois matchs officiels, trois défaites. Wouter Vrancken traverse un début de saison compliqué à la tête de Hearts. Le club écossais a encore été battu ce week-end, cette fois après avoir longtemps mené contre Aberdeen. Un scénario frustrant pour le technicien belge, dont l'équipe a craqué dans les toutes dernières minutes de la rencontre.

Une défaite dans le temps additionnel...

Oisin McEntee avait ouvert le score avant la pause. Hearts a longtemps mené, mais Kevin Nisbet a égalisé à la 90e minute. Dans le temps additionnel, l'attaquant a transformé son penalty après le carton rouge de Stuart Findlay pour offrir la victoire à Aberdeen.

Battu 6-0 sur l'ensemble des deux matchs par Sturm Graz au deuxième tour de qualification de la Ligue des champions

Cette défaite est survenue quelques jours après l'élimination de Hearts au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions. Battus 4-0 lors du match aller, les hommes de Vrancken se sont inclinés 0-2 au retour face à Sturm Graz. Simon Seidl et Emran Soglo ont inscrit les deux buts de la rencontre.

L'Europa League pour disputer une compétition europénne cette saison

Malgré cette élimination, la campagne européenne de Hearts n'est pas terminée. Le club écossais est reversé au troisième tour préliminaire de l'Europa League, où il affrontera le vainqueur de la double confrontation entre Benfica et Saint-Gall. Un nouveau défi de taille attend Vrancken et ses joueurs.



Le technicien belge n'a pas encore eu le temps de façonner son équipe. Les résultats sont difficiles, mais la saison ne fait que commencer. Les prochaines semaines seront importantes pour retrouver de la confiance et décrocher une première victoire. Au STVV, il avait réalisé l'exploit de terminer troisième du classement la saison passée.