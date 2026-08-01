OFFICIEL: un deuxième joueur de Manchester City débarque en Pro League

Lommel poursuit sa collaboration avec Manchester City et accueille Isaiah Dada-Mascoll. Le milieu anglais de 20 ans est prêté pour une saison.

Lommel profite une nouvelle fois de son partenariat avec Manchester City. Le club limbourgeois a obtenu le prêt d'Isaiah Dada-Mascoll pour une saison. À 20 ans, le milieu de terrain anglais rejoint immédiatement le noyau et aura l'occasion de découvrir le football professionnel en Pro League. Il espère franchir une nouvelle étape dans sa progression.

Dada-Mascoll est un Anglais d'origine nigériane et a effectué sa formation à Manchester City. Il a évolué avec les U18 et U21, mais n'a pas disputé la moindre minute officielle avec l'équipe première. Il préfère évoluer en milieu défensif, même s'il peut aussi être utilisé à d'autres postes défensifs.

D'abord testé, ensuite engagé

Lommel connaissait le joueur avant que le transfert ne soit finalisé. Dada-Mascoll s'est entraîné quelques jours avec le groupe pendant la préparation, ce qui a permis au staff de l'évaluer de près. Le directeur sportif Jeffrey van As a indiqué que cette période avait suffi à le convaincre.

Manchester City envoie à nouveau un talent à Lommel

Dada-Mascoll n'est pas le seul joueur à faire le trajet entre Manchester et le Soevereinstadion cet été. Sverre Nypan a aussi été prêté à Lommel pour une saison. Le Norvégien arrive avec un tout autre statut. Déjà international et estimé à 13 millions d'euros, il est considéré comme l'un des plus grands espoirs de son pays.



Avec ces deux renforts, Lommel continue de s'appuyer sur les talents du City Football Group. Dada-Mascoll devra apporter plus de solutions dans l'entrejeu.