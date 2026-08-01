Le Standard de Liège termine mal sa préparation : voici les résultats des autres clubs belges

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le Standard de Liège termine mal sa préparation : voici les résultats des autres clubs belges
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Le Standard de Liège, le KRC Genk, Courtrai, La Louvière La RAAL et Malines disputaient leur dernier match de préparation ce samedi. Les Rouches et les Kerels se sont inclinés, Genk s'est imposé, La Louvière et Malines ont fait match nul.

Le Standard de Liège espérait finir sa préparation sur une bonne note. C'est l'inverse qui s'est produit. Les Liégeois se sont inclinés 0-3 face au Viktoria Cologne, pensionnaire de troisième division allemande. Une prestation décevante qui vient conclure une campagne estivale en demi-teinte, à une semaine du retour de la Jupiler Pro League.

La troisième défaite du Standard de Liège lors des préparations

En sept rencontres amicales, les Rouches ont remporté quatre victoires, mais ils se sont aussi inclinés face à Dunkerque 2-0, la Juventus 0-1 et donc le Viktoria Cologne. Le prochain rendez-vous sera plus important, avec la réception du Cercle de Bruges samedi prochain pour lancer la saison de Pro League. Ce sera cette fois pour des points.

Défaite de Courtrai

Pour Courtrai, le dernier test s'est soldé par une défaite. Ils se sont inclinés 1-2 face au Stade de Reims. Ken Masui a réduit l'écart pour les Kerels, qui retrouveront la compétition vendredi soir avec un déplacement au Club de Bruges.

Une victoire pour Genk après trois défaites de suite

Genk, de son côté, a terminé sa préparation par une victoire 3-1 face au TOP Oss. Les Limbourgeois ont rapidement pris l'avantage grâce à Matte Smets et Kenan Haroun. Noah Adedeji-Sternberg a porté le score à 3-0 à la 21e minute. Un dernier succès avant le début du championnat. Les Néerlandais ont réduit l'écart sans relancer la rencontre.

Deux matchs nuls avec aucun but


La Louvière et Malines ont terminé leur préparation sur un nul. Les Loups ont tenu en échec l'Eintracht Braunschweig 0-0, qui évolue en deuxième division allemande. Malines a aussi dû se contenter d'un match nul face à Dunkerque, qui joue en Ligue 2 française.

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