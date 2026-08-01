Accord personnel trouvé : le PSG veut boucler l'arrivée d'un Diable Rouge

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Accord personnel trouvé : le PSG veut boucler l'arrivée d'un Diable Rouge
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Mika Godts veut rejoindre le PSG. Son agent l'a confirmé dans un entretien accordé à un média néerlandais. Le Diable Rouge est d'accord avec le club parisien. Les discussions se poursuivent entre le PSG et l'Ajax Amsterdam. On parle d'un transfert à 60 millions d'euros.

Le dossier Mika Godts avance très vite. Après les révélations de Fabrizio Romano et d'autres journalistes fiables sur l'intérêt du Paris Saint-Germain, son agent a confirmé que le joueur avait trouvé un accord avec le club parisien. Les discussions se poursuivent entre le PSG et l'Ajax Amsterdam. Il ne reste plus que les deux clubs à s'entendre sur le montant du transfert pour boucler l'opération.

"Mika veut aller à Paris"

Dans un entretien accordé au média néerlandais De Telegraaf, Niels De Jonck a confirmé la volonté de son joueur. "Nous sommes d'accord avec la proposition du PSG. Le PSG a clairement montré qu'il tenait absolument à recruter Mika. Mika veut aller à Paris, ce qui me semble logique quand on peut passer de l'Eredivisie au double vainqueur de la Ligue des champions. Je suis convaincu que les clubs parviendront à s'entendre sur le montant du transfert".

60 millions d'euros pour Mika Godts ?

Selon Romano, les discussions portent sur un transfert d'environ 60 millions d'euros. L'Ajax n'est pas obligé de vendre son ailier belge, sous contrat jusqu'en juin 2029. À titre de comparaison, le site Transfermarkt estime sa valeur marchande à 35 millions d'euros.

Le Belge le plus décisif de la saison

La saison dernière, Godts a inscrit 17 buts et délivré 15 passes décisives en 44 matchs, toutes compétitions confondues, avec l'Ajax. Le Diable Rouge est déjà décisif cette saison, avec deux passes décisives lors de ses deux premiers matchs officiels.

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