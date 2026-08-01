Le compte à rebours est lancé pour Romelu Lukaku : Naples fixe son prix de départ

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le compte à rebours est lancé pour Romelu Lukaku : Naples fixe son prix de départ
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Romelu Lukaku ne veut pas devenir le deuxième choix en attaque à Naples. Son agent l'avait confirmé : si le Diable Rouge perd sa place de titulaire, il quittera le club cet été.

Romelu Lukaku sait ce qu'il veut. Le Diable Rouge ne compte pas rester à Naples pour passer derrière Rasmus Højlund dans la hiérarchie. Son agent l'avait fait savoir il y a quelques jours : si ce scénario se confirme, un départ sera envisagé. L'attaquant belge veut continuer à jouer un rôle important et n'a pas l'intention de passer la saison sur le banc de touche.

Dans les prochains jours, Lukaku fera son retour à Naples pour reprendre les entraînements. Le Belge est attendu le 5 août à Castel di Sangro, où il retrouvera ses coéquipiers, mais aussi Massimiliano Allegri, nommé à la tête de l'équipe. Une première discussion entre les deux hommes est prévue. L'entraîneur italien apprécie le profil de Lukaku depuis plusieurs années, mais ça ne suffira pas à convaincre le Belge si son statut a changé.

Pas question de passer derrière Rasmus Højlund

La concurrence est beaucoup plus importante qu'il y a un an. Le recrutement de Højlund a redistribué les cartes et le Danois est considéré comme la première option en attaque. Lukaku ne veut pas devenir un joker. Son entourage a été très clair sur ce point : s'il ne fait plus partie des premiers choix, il cherchera un nouveau défi. À 33 ans, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges estime qu'il a les qualités pour être titulaire dans un grand club européen.

Naples demande entre 10 et 12 millions d'euros

Naples cherche à alléger sa masse salariale après plusieurs investissements importants ces dernières saisons. Avec un salaire brut estimé à 11 millions d'euros, Lukaku est une grosse dépense. Son agent a indiqué que son joueur n'avait pas l'intention de revoir son salaire à la baisse. Les dirigeants napolitains seraient prêts à écouter des offres comprises entre 10 et 12 millions d'euros afin d'éviter de conserver un joueur qui ne serait plus indispensable selon La Gazzetta dello Sport.

Une saison à l'infirmerie

La saison dernière a été compliquée pour Lukaku. Blessé à la cuisse gauche durant la préparation estivale, le Diable Rouge est resté longtemps à l'infirmerie et n'a disputé que sept rencontres avec son club. C'est aussi pour cette raison qu'il a débuté la plupart des matchs de la Coupe du monde 2026 sur le banc sous les ordres de Rudi Garcia.

Trois buts lors du Mondial 2026

Lors de cette Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Lukaku a inscrit trois buts. Il a permis à la Belgique d'y croire jusqu'au bout face au Sénégal. Menés 2-0 à la 85e minute, les Diables Rouges ont retrouvé espoir grâce au but de Lukaku.

Les prochains jours devraient permettre d'y voir plus clair. Si Allegri lui garantit une place importante dans son projet, Lukaku pourrait poursuivre son aventure en Italie. Dans le cas contraire, son entourage cherchera rapidement une porte de sortie.

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