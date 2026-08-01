Game over pour Gianni Infantino ? L'UEFA veut le pousser vers la sortie

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Game over pour Gianni Infantino ? L'UEFA veut le pousser vers la sortie
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Gianni Infantino est plus que jamais sous pression. L'UEFA lui demande de démissionner ou de se soumettre à une motion de défiance.

Selon The Telegraph, les 55 fédérations européennes de football seraient prêtes à voter une motion de défiance contre Gianni Infantino. Comme 43 fédérations suffisent pour lancer cette procédure, le président de la FIFA pourrait se retrouver en grande difficulté et voir son avenir à la tête de l'instance remis en question.

Un échec aux lourdes conséquences

Tout est parti de son projet de céder 30 % des droits commerciaux de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Estimée à 15 milliards de livres, cette opération aurait donné à des partenaires extérieurs une influence sur l'exploitation commerciale des plus grandes compétitions de la FIFA.

Les 55 pays de l'UEFA se sont prononcés à l'unanimité contre la proposition et ont menacé de boycotter la Coupe du monde. La Concacaf et la confédération asiatique se sont également opposées aux plans, laissant Infantino sans soutien suffisant au sein des 211 fédérations affiliées.

Vendredi, il a retiré la proposition. Il a publié une brève déclaration, mais cela ne suffit pas pour l'UEFA. La fédération européenne veut enquêter pour savoir comment un tel dossier a pu avancer en dehors des structures dirigeantes habituelles.

La confiance envers la FIFA s'est effondrée

Le conseiller Carlos Cordeiro a démissionné en raison de son mécontentement face au projet, tandis que le directeur opérationnel Kevin Lamour a déclaré que des membres du personnel avaient été trompés. Les critiques ne viennent pas uniquement de l'extérieur de l'organisation.

L'UEFA souhaite, avec d'autres confédérations, procéder à un examen approfondi de la direction et du processus décisionnel à la FIFA. Aucune option n'est exclue. La fédération anglaise de football a rejoint cet appel.

Infantino peut compter sur le soutien de la fédération qatarie, mais cela ne changera pas grand-chose en Europe. S'il refuse de démissionner, une motion de défiance pourrait être lancée pour tenter de le faire quitter la présidence de la FIFA.

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