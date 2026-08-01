Analyse Anderlecht pas encore assuré d'Europe alors que l'Union bien ? Le règlement de l'UEFA est très clair

Anderlecht pas encore assuré d'Europe alors que l'Union bien ? Le règlement de l'UEFA est très clair
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Anderlecht a retrouvé de l'allant en éliminant Hammarby. Les Mauves devront toutefois confirmer tout cela passer l'hiver au chaud en Europe. L'Union Saint-Gilloise dispose quant à elle d'un filet de sécurité.

C'est une question qui revient souvent : Anderlecht est-il assuré d’une place en phase de ligue européenne après avoir éliminé Hammarby ? La réponse est non, car s’il perd encore deux tours d’affilée, en Europa League puis en Conférence League, le Sporting regardera le football européen à la télévision.

La qualification contre Hammarby a toutefois augmenté ses chances de retrouver le football continental. En cas de victoire contre le PAOK, Anderlecht est assuré au minimum de passer l'hiver en Conférence League et pourrait, comme Saint-Trond tentera de le faire, encore atteindre la phase de ligue de l'Europa League.

Pas la même voie pour l'Union

Mais pourquoi les Mauves n'ont-ils rien en main alors que l'Union est déjà au minimum assurée de disputer l'Europa League si elle échoue en Ligue des Champions ? Parce que le fameux « League Path » de la Ligue des champions est en fait trop réduit au troisième tour préliminaire.

Il n’y a que quatre matches, ce qui rend peu pertinent de faire s’affronter les quatre perdants du troisième tour préliminaire et d’envoyer ensuite les deux perdants de ces duels débuter en Conférence League. Pour l'Europa League, c'est bien différent : bien plus d’équipes y transitent à chaque tour, ce qui permet un reversement en Ligue Europa Conférence.

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