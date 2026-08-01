Le nouveau phénomène du Club de Bruges ? Ses débuts ont fait tourner des têtes

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Le nouveau phénomène du Club de Bruges ? Ses débuts ont fait tourner des têtes
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Le Club de Bruges a perdu la Supercoupe de Belgique face à l'Union Saint-Gilloise aux tirs au but, mais un jeune talent a marqué les esprits.

Tian Nai Koren est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Le milieu offensif des Blauw en Zwart, qui n'en est qu'aux prémices de sa carrière, ne manque pas d'ambition. Il confiait il y a quelques mois son rêve de remporter un jour le Ballon d'Or.

Tian Nai Koren ne manque pas d'ambition

"Certaines personnes rient quand j'exprime cette ambition.... Mais j'y crois. Pour l'instant, je suis loin de ce rêve, mais je ferai tout pour m'en rapprocher chaque jour. Au Club de Bruges, mon grand objectif est de débuter avec l'équipe première. Plus tard, j'aimerais, comme mon père, jouer en Premier League", disait-il il y a quelques mois.

Le premier objectif est atteint. Lors de la Supercoupe de Belgique, Koren a effectué ses débuts officiels en montant au jeu à la 88e minute à la place de Cisse Sandra. Il a eu une poignée de minutes, temps additionnel compris, pour tenter de faire la différence.

Le jeune Slovène impressionne d'emblée

Faire la différence n'a pas été possible, puisque la rencontre s'est terminée par une séance de tirs au but remportée 4-5 par l'Union. Mais le jeune Slovène a laissé une belle impression. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters n'ont pas tardé à souligner son entrée au jeu.

"L'entrée de Tian Nai Koren n'a duré que cinq minutes, mais elle a montré pourquoi il est considéré comme un si grand talent", a écrit un supporter sur X. "Il va choquer tout le monde cette saison", a-t-on pu lire.

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