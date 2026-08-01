Des airs de Leandro Trossard : Christos Tzolis séduit déjà les supporters d'Arsenal

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Des airs de Leandro Trossard : Christos Tzolis séduit déjà les supporters d'Arsenal
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Christos Tzolis a réussi ses débuts avec Arsenal. Buteur contre Gérone en match de préparation, l'ancien joueur du Club de Bruges a déjà séduit de nombreux supporters des Gunners.

Les supporters d'Arsenal n'ont pas attendu longtemps pour se faire une première idée de Christos Tzolis. Quelques minutes lui ont suffi pour attirer l'attention lors de la victoire 4-1 contre Gérone. Auteur d'un but et d'une prestation convaincante, l'ancien joueur du Club de Bruges a fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Il a été l'un des joueurs les plus en vue de cette rencontre.

40 millions d'euros et des doutes

L'enthousiasme n'était pas le même il y a quelques semaines. Avec un transfert estimé à 40 millions d'euros, un montant qui constitue un record de vente pour le Club de Bruges, certains supporters se demandaient si le Grec valait un tel investissement. Cette première sortie a rassuré une partie des fans, qui attendent de le voir confirmer face à une opposition plus relevée.

Comme Trossard pour certains

Plusieurs supporters ont salué sa qualité de dribble, sa vitesse et sa capacité à créer le danger. Certains sont allés jusqu'à le comparer à Leandro Trossard ou à Alexis Sanchez, deux joueurs qui ont marqué les supporters d'Arsenal.

Buteur pour son premier match amical

Après l'ouverture du score de Kai Havertz, Tzolis a lui aussi trouvé le chemin des filets. Lancé sur le côté gauche, il a éliminé son adversaire en repiquant vers l'axe avant de tenter sa chance. Son tir, légèrement dévié, a terminé sa course dans le petit filet. Arsenal s'est imposé 4-1 et a montré de belles choses malgré l'absence de plusieurs internationaux, comme Bukayo Saka, David Raya ou Declan Rice. Tous ont disputé la Coupe du monde 2026 et sont actuellement en vacances.

Ce n'était qu'un match de préparation, mais Tzolis a réussi ses débuts. Il tentera de poursuivre sur cette lancée lors des premiers matchs officiels de la saison.

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