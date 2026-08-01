Dernier test raté pour Charleroi, Westerlo, OHL et l'Antwerp

Charleroi, Westerlo, OHL, l'Antwerp et le SK Beveren étaient en action ce samedi. Les résultats n'ont pas été très positifs, avec quatre défaites et une seule victoire. À quelques jours de la reprise, les entraîneurs ont pu tester plusieurs solutions.

Les clubs belges poursuivaient leur préparation ce samedi avec plusieurs affiches intéressantes face à des adversaires étrangers. Si les résultats n'ont pas été au rendez-vous, certaines équipes ont montré de belles choses à quelques jours du début de la nouvelle saison. Les derniers réglages sont en cours avant le retour des matchs officiels.

Charleroi s'est fait avoir en fin de match

Charleroi est passé tout près d'un bon résultat contre le Rayo Vallecano (finaliste de la Conference League la saison passée). Les Espagnols avaient pris deux buts d'avance grâce à Randy Nteka et Francisco Perez, mais Aurélien Scheidler puis Noah Solheid ont remis les deux équipes à égalité. Un but contre son camp à la 92e minute a condamné les Zèbres à une défaite 2-3.

Petite défaite pour l'Antwerp

L'Antwerp s'est incliné lors de son déplacement à Millwall. Les Anversois ont été battus sur la plus petite des marges 1-0. Le SK Beveren a terminé sa préparation sur une bonne note grâce à une victoire 1-0 contre le FC Eindhoven.

Trois buts pour OHL et neuf au total dans la rencontre

OHL a disputé le match le plus animé de la journée. Les Louvanistes ont inscrit trois buts contre Lille et ont mené deux fois au score. Le club français a pris le dessus en seconde période pour s'imposer 3-6. Malgré la défaite, Louvain a montré de bonnes choses.

Norman Bassette prend ses marques avec sa nouvelle équipe



Westerlo n'a pas réussi à terminer sa préparation par une victoire. La nouvelle recrue Norman Bassette, prêtée par Coventry, avait ouvert le score en première période contre Samsunspor. Les Turcs ont ensuite marqué à deux reprises après la pause pour s'imposer 1-2.