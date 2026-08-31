Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat

Jonathan Lardot défend le carton rouge donné à Carlos Forbs. Pour lui, la réaction du joueur du Club de Bruges justifiait cette décision de l'arbitre.

Van der Heyden avait commis une faute sur Carlos Forbs. L'attaquant du Club de Bruges a réagi à ce geste, ce qui a poussé l'arbitre Lambrechts à lui adresser un carton rouge. Selon Jonathan Lardot, cette exclusion est logique lorsque l'on regarde l'action à vitesse réelle.

Lardot défend le choix de Lambrechts

"Je pense qu'à vitesse normale, nous pouvons dire à l'unanimité que cette action mérite un carton rouge", a déclaré Lardot sur DAZN. Lardot reconnaît que l'interprétation peut changer lorsque les images sont analysées au ralenti, voire image par image. Dans ce cas, la couleur du carton peut prêter à discussion.

"Ce qui me frappe, c'est l'agressivité de la réaction du joueur du Club de Bruges. C'est pour ça que Erik Lambrechts a eu raison de sortir le carton rouge".

"Rien à voir avec le football"

La Bataille de Flandre a été très intense, avec de nombreux duels musclés et affrontements entre joueurs. Lardot estime que l'arbitre s'est bien adapté à l'intensité de la rencontre.

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Pour Forbs, c'était différent. "Cette réaction n'avait rien à voir avec le football." Pour Lardot, la différence est claire. Les duels et l'intensité font partie du match. Mais réagir de manière agressive après une action, c'est différent.