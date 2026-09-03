Charleroi va se séparer d'une recrue de l'été : direction la Challenger Pro League

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Charleroi va se séparer d'une recrue de l'été : direction la Challenger Pro League
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

En manque de temps de jeu à Charleroi, Séverin Nioule va rejoindre les Francs Borains en prêt. L'ailier ivoirien tentera de lancer sa saison en Challenger Pro League.

Quatre journées et pas une minute en Pro League pour Séverin Nioule. À 21 ans, l'ailier ivoirien se retrouve barré dans le noyau carolo et Charleroi ne veut pas le laisser passer plusieurs mois sans jouer. Une solution a été trouvée : il va être prêté toute la saison aux Francs Borains, sans option d'achat d'après les informations de Le Soir.

Pas dans les plans de Mario Kohnen

Arrivé de Häcken cet été pour environ 300 000 euros, Nioule n'a pas encore joué avec l'équipe première en championnat. Après quatre journées, il n'a été repris qu'une seule fois dans le groupe, à Lommel. Ce jour-là, Mario Kohnen devait faire sans quatre joueurs de son noyau. Depuis, l'Ivoirien n'a plus été convoqué.

Nioule va évoluer en Challenger Pro League

Il a eu droit à du temps de jeu avec les U23 dimanche face à Mons, mais sa prestation n'a pas changé la donne. Difficile, dans ces conditions, de le voir jouer avec les Zèbres. Le club a préféré l'envoyer à un niveau où il pourra jouer plus souvent et commencer à trouver son rythme.

Jusqu'ici, son début d'aventure en Belgique a été trop discret pour le juger. Son arrivée donnera une nouvelle possibilité au secteur offensif borain.

Nioule est sous contrat jusqu'en juin 2029 et ce prêt doit lui permettre d'accumuler les matchs. Sa valeur est estimée à 500 000 euros par le site Transfermarkt. L'annonce de son départ est attendue dans la soirée (avant la fermeture du mercato en Belgiquee.

Quelques matchs dans les compétitions europénnes

La saison dernière, Nioule avait montré de belles choses avec Häcken. En 20 matchs, il avait inscrit sept buts, dont quatre en championnat. L'ailier ivoirien avait aussi marqué en qualifications d'Europa League, une première expérience européenne avant son arrivée en Belgique.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Francs Borains
Severin Nioule

Plus de news

LIVE : Anderlecht ne fait pas le break, Courtrai touche le poteau ! (1-0) Live

LIVE : Anderlecht ne fait pas le break, Courtrai touche le poteau ! (1-0)

21:56
OFFICIEL : un grand talent de Genk quitte le club et rejoint un concurrent

OFFICIEL : un grand talent de Genk quitte le club et rejoint un concurrent

22:20
Nicolas Raskin pas assez "hypé" ? Manchester United, la Roma et les autres n'ont pas bougé

Nicolas Raskin pas assez "hypé" ? Manchester United, la Roma et les autres n'ont pas bougé

22:04
Charleroi fixé pour l'Union, mais pas encore sur son huis clos : voici quand tombera le verdict

Charleroi fixé pour l'Union, mais pas encore sur son huis clos : voici quand tombera le verdict

17:00
Anouar Ait El Hadj restera finalement à l'Union : quel avenir pour le joueur dans le club bruxellois ?

Anouar Ait El Hadj restera finalement à l'Union : quel avenir pour le joueur dans le club bruxellois ?

21:00
Une bataille jusqu'aux dernières heures pour Malick Fofana : son ancien coach ne comprend pas son choix

Une bataille jusqu'aux dernières heures pour Malick Fofana : son ancien coach ne comprend pas son choix

21:40
Vincent Kompany visé ? José Mourinho tacle le Bayern Munich et la Bundesliga

Vincent Kompany visé ? José Mourinho tacle le Bayern Munich et la Bundesliga

21:20
Coup dur pour Arnaud Bodart : OHL a fait son choix pour remplacer Tobe Leysen

Coup dur pour Arnaud Bodart : OHL a fait son choix pour remplacer Tobe Leysen

20:53
Vitor Bruno ne fait pas de changements malgré la défaite à l'Union

Vitor Bruno ne fait pas de changements malgré la défaite à l'Union

19:57
Anderlecht va bien effectuer un dernier transfert entrant ce jeudi !

Anderlecht va bien effectuer un dernier transfert entrant ce jeudi !

20:19
OFFICIEL : Arthur Vermeeren fait son grand retour en Jupiler Pro League

OFFICIEL : Arthur Vermeeren fait son grand retour en Jupiler Pro League

20:11
Aucun joueur de Premier League ne fait mieux : la statistique impressionnante concernant Thomas Meunier

Aucun joueur de Premier League ne fait mieux : la statistique impressionnante concernant Thomas Meunier

19:40
OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi

OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi

17:20
1
Acheté 10 millions, capitaine puis envoyé à Anderlecht : que s'est-il passé avec Omobamidele ?

Acheté 10 millions, capitaine puis envoyé à Anderlecht : que s'est-il passé avec Omobamidele ?

19:00
Quatre matchs, quatre cartons jaunes : Kevin Mac Allister déjà menacé, "Même à l'entraînement, il prend jaune"

Quatre matchs, quatre cartons jaunes : Kevin Mac Allister déjà menacé, "Même à l'entraînement, il prend jaune"

18:00
Live mercato (03/09) : Gabriel Martinelli quitte Arsenal, un club de Pro League en discussions avancées avec l'AS Monaco pour Samuel Nibombé

Live mercato (03/09) : Gabriel Martinelli quitte Arsenal, un club de Pro League en discussions avancées avec l'AS Monaco pour Samuel Nibombé

18:45
Samuel Gueulette fait ses adieux à La Louvière : "Je garderai toujours ce club dans mon cœur"

Samuel Gueulette fait ses adieux à La Louvière : "Je garderai toujours ce club dans mon cœur"

18:30
OFFICIEL : Ousseynou Niang quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint un autre club de Pro League

OFFICIEL : Ousseynou Niang quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint un autre club de Pro League

17:35
"Content du noyau" au Standard, comment Vincent Euvrard va-t-il agencer son attaque ? "On a de la flexibilité" Interview

"Content du noyau" au Standard, comment Vincent Euvrard va-t-il agencer son attaque ? "On a de la flexibilité"

16:40
OFFICIEL : un "gamin" de Neerpede quitte Anderlecht pour rejoindre un club de Pro League

OFFICIEL : un "gamin" de Neerpede quitte Anderlecht pour rejoindre un club de Pro League

16:00
Un an après son départ de Bruges : Chemsdine Talbi pourrait déjà changer de club

Un an après son départ de Bruges : Chemsdine Talbi pourrait déjà changer de club

16:20
"Il pourrait bientôt jouer" : Vincent Euvrard fait le point sur Andi Zeqiri et l'infirmerie du Standard Interview

"Il pourrait bientôt jouer" : Vincent Euvrard fait le point sur Andi Zeqiri et l'infirmerie du Standard

14:44
Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League

Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League

15:00
5
Romelu Lukaku avait refusé l'ultime offre de Naples : voici ce que le club lui proposait

Romelu Lukaku avait refusé l'ultime offre de Naples : voici ce que le club lui proposait

14:40
OFFICIEL : Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique et quatre clubs étaient sur le coup

OFFICIEL : Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique et quatre clubs étaient sur le coup

14:00
Les images faisaient peur : le Barça annonce le verdict pour Jesse Bisiwu

Les images faisaient peur : le Barça annonce le verdict pour Jesse Bisiwu

14:20
Joli coup pour l'Olympic Charleroi : un ancien du Standard rejoint les Dogues

Joli coup pour l'Olympic Charleroi : un ancien du Standard rejoint les Dogues

13:30
Un artiste sur et en-dehors des terrains, buteur au Mondial : qui est Thelo Aasgaard, recrue surprise du RSCA?

Un artiste sur et en-dehors des terrains, buteur au Mondial : qui est Thelo Aasgaard, recrue surprise du RSCA?

13:00
Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée

Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée

12:30
2
Un international congolais présent au Mondial débarque de Bundesliga en Jupiler Pro League

Un international congolais présent au Mondial débarque de Bundesliga en Jupiler Pro League

12:00
Le président du LOSC tacle Thomas Meunier : "Je l'adore, mais..."

Le président du LOSC tacle Thomas Meunier : "Je l'adore, mais..."

11:30
Anderlecht ne recrute pas que sur le terrain : un véritable ténor pour défendre Marc Coucke

Anderlecht ne recrute pas que sur le terrain : un véritable ténor pour défendre Marc Coucke

10:30
🎥 Vincent Kompany a dû apprécier : le tifo complètement fou d'Osnabrück face au Bayern Munich

🎥 Vincent Kompany a dû apprécier : le tifo complètement fou d'Osnabrück face au Bayern Munich

11:00
Il ne jouerait pas l'Europe, mais Anderlecht pourrait encore attirer un joueur en cas de départ

Il ne jouerait pas l'Europe, mais Anderlecht pourrait encore attirer un joueur en cas de départ

10:00
Un Anderlechtois frustre Vitor Bruno : "Je n'arrive pas à tirer le meilleur de lui"

Un Anderlechtois frustre Vitor Bruno : "Je n'arrive pas à tirer le meilleur de lui"

09:30
Leander Dendoncker a retrouvé un club et croisera Saint-Trond en Conference League

Leander Dendoncker a retrouvé un club et croisera Saint-Trond en Conference League

08:15

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Lommel SK Lommel SK 04/09 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 05/09 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 05/09 Westerlo Westerlo
Standard Standard 05/09 Antwerp Antwerp
STVV STVV 05/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 06/09 La Gantoise La Gantoise
KV Courtrai KV Courtrai 06/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 06/09 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 06/09 OH Louvain OH Louvain

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Bloqué... parce qu'il est Belge ? Quel avenir pour Adriano Bertaccini, qui n'a pas quitté Anderlecht ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League Pogi Pogi a propos de Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi Pogi Pogi a propos de Raskin en route vers un transfert en toute fin de mercato ? Accord conclu entre les Rangers et un club turc 051961rouche 051961rouche a propos de Pas un, pas deux, mais trois nouveaux milieux de terrain au Sporting d'Anderlecht ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de Surprise : le Sporting d'Anderlecht annonce l'arrivée d'un capitaine en Ligue 1 ! JoBg JoBg a propos de Anderlecht n’a pas terminé son mercato : Antoine Sibierski cherche encore un défenseur den strep den strep a propos de Kevin Mac Allister s'est résigné : "Apparemment, je ne suis pas assez bon pour un championnat du top" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved