Charleroi va se séparer d'une recrue de l'été : direction la Challenger Pro League

En manque de temps de jeu à Charleroi, Séverin Nioule va rejoindre les Francs Borains en prêt. L'ailier ivoirien tentera de lancer sa saison en Challenger Pro League.

Quatre journées et pas une minute en Pro League pour Séverin Nioule. À 21 ans, l'ailier ivoirien se retrouve barré dans le noyau carolo et Charleroi ne veut pas le laisser passer plusieurs mois sans jouer. Une solution a été trouvée : il va être prêté toute la saison aux Francs Borains, sans option d'achat d'après les informations de Le Soir.

Pas dans les plans de Mario Kohnen

Arrivé de Häcken cet été pour environ 300 000 euros, Nioule n'a pas encore joué avec l'équipe première en championnat. Après quatre journées, il n'a été repris qu'une seule fois dans le groupe, à Lommel. Ce jour-là, Mario Kohnen devait faire sans quatre joueurs de son noyau. Depuis, l'Ivoirien n'a plus été convoqué.

Nioule va évoluer en Challenger Pro League

Il a eu droit à du temps de jeu avec les U23 dimanche face à Mons, mais sa prestation n'a pas changé la donne. Difficile, dans ces conditions, de le voir jouer avec les Zèbres. Le club a préféré l'envoyer à un niveau où il pourra jouer plus souvent et commencer à trouver son rythme.

Jusqu'ici, son début d'aventure en Belgique a été trop discret pour le juger. Son arrivée donnera une nouvelle possibilité au secteur offensif borain.

Nioule est sous contrat jusqu'en juin 2029 et ce prêt doit lui permettre d'accumuler les matchs. Sa valeur est estimée à 500 000 euros par le site Transfermarkt. L'annonce de son départ est attendue dans la soirée (avant la fermeture du mercato en Belgiquee.





Quelques matchs dans les compétitions europénnes

La saison dernière, Nioule avait montré de belles choses avec Häcken. En 20 matchs, il avait inscrit sept buts, dont quatre en championnat. L'ailier ivoirien avait aussi marqué en qualifications d'Europa League, une première expérience européenne avant son arrivée en Belgique.