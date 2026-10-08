Radja Nainggolan aurait voulu représenter une autre sélection : "À mon âge, je vois les choses autrement"

Radja Nainggolan aurait pu ne jamais être Diable Rouge. Il n'y aurait jamais pensé pendant sa carrière, mais après coup, le Ninja se dit qu'il aurait bien pu représenter l'Indonésie, pays de son père, et ainsi faire durer encore un peu plus une carrière internationale stoppée assez brutalement chez les Diables Rouges.

La semaine dernière, Stijn Stijnen a annoncé qu'il quittait son poste de T1 au Patro Eisden Maasmechelen afin de pouvoir davantage se concentrer sur son travail de directeur sportif. Cela signifie donc que Radja Nainggolan aura également un nouvel entraîneur.

Le précédent l'avait encore suspendu pour des raisons disciplinaires, mais une nouvelle chance semble donc pouvoir se présenter pour l'ancien Diable Rouge. Reste à savoir ce qu'il va faire et ce qu'il en est désormais de son avenir.

Quel avenir pour Radja Nainggolan ?

Quoi qu'il en soit, Radja Nainggolan aurait abordé beaucoup de choses différemment dans sa vie s'il avait aujourd'hui la possibilité de revenir au début de sa carrière. Cela inclut peut-être même le choix du pays qu'il aurait voulu représenter, lui dont le père, Indonésien, est retourné au pays à l'âge de cinq ans.

"Je ne pouvais pas hésiter concernant l'équipe nationale, car je ne connaissais pas l'Indonésie. Sur la rive gauche d'Anvers, j'ai grandi parmi des Africains et des Maghrébins. La culture indonésienne m'était inconnue. Quand j'avais environ 5 ans, mon père est parti. Je ne l'ai jamais revu."

Nainggolan aurait-il pu avoir une carrière internationale de quinze ans avec l'Indonésie ?

"Jusqu'en 2013, quand j'y ai été invité pour une tournée de deux semaines bien rémunérée. J'ai visité quelques îles, donné un entraînement à des enfants, fait quelques petites interviews à droite et à gauche. C'était sympa, et ce mode de vie a commencé à me plaire."





"Mais j'avais déjà joué pour la Belgique et l'équipe nationale là-bas ne représentait rien", explique aujourd'hui Nainggolan dans un entretien accordé à Het Belang van Limburg. "La notoriété là-bas, l'engouement, pour votre image, vous pouvez aussi l'utiliser pour l'avenir lorsque vous arrêtez de jouer..."

"À l'époque, je n'y pensais pas, mais maintenant que j'ai 38 ans, je vois les choses autrement. Surtout quand je regarde ma carrière internationale ici et la manière dont elle s'est terminée sous Martinez. J'aurais pu avoir une carrière de quinze ans comme international indonésien", a conclu Radja Nainggolan.