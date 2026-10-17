Ivan Leko devrait lancer un jeune talent en Coupe de Belgique

La Coupe de Belgique devrait être l'occasion de faire tourner pour Ivan Leko, y compris entre les perches. Argus Vanden Driessche, gardien de but des U23, pourrait bien faire ses grands débuts en équipe A pour ces 16e de finale de Croky Cup.

Le Club Bruges s'apprête à lancer sa campagne en Coupe de Belgique ce samedi. Quelques jours après son succès spectaculaire à l'Inter Milan, le Club accueillera Lokeren au Jan Breydeel en 16e de finales de la Coupe de Belgique. Et à cette occasion, Ivan Leko pourrait réserver une surprise dans les buts. Selon le Nieuwsblad, Argus Vanden Driessche aurait de bonnes chances de débuter la rencontre, plutôt que Nordin Jackers.

Ces dernières saisons, Simon Mignolet occupait le poste de gardien numéro un chez les Blauw en Zwart. Après le départ à la retraite de "Big Si",, le Club a dû lui trouver un successeur. Son choix s'est porté sur Yann Sommer, tandis que Nordin Jackers, qui espérait reprendre ce rôle, a dû se contenter d'un rôle de doublure... qu'il n'occupe actuellement même plus.

Face à son ancienne équipe, l'Inter Milan, Yann Sommer a notamment contribué au succès brugeois (3-4). Depuis le début de la saison, il a également disputé l'intégralité des rencontres du Club en championnat et en Ligue des champions. Le rendez-vous de Coupe pourrait toutefois lui permettre de souffler un peu.

Vanden Driessche devant Jackers ?

Sommer figure bien dans la sélection pour affronter Lokeren, tout comme Nordin Jackers et Argus Vanden Driessche. Ce dernier pourrait néanmoins profiter de cette rencontre pour obtenir une occasion de se montrer. D'après le Nieuwsblad, le jeune gardien de 19 ans serait même en pole pour commencer la partie, plutôt que Nordin Jackers.

La saison passée, Jackers jouait les doublures de Mignolet en alternance avec Van den Heuvel, qui a quitté Bruges pour OHL cet été. Ni l'un ni l'autre n'ont vraiment convaincu, et le Club a donc souhaité transférer de l'expérience entre les perches. Mais Vanden Driessche a depuis explosé avec le Club NXT en Challenger Pro League.



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Le Club souhaiterait éviter de reproduire le scénario vécu avec Senne Lammens. Considéré lui aussi comme un grand espoir à Bruges, le portier n'était jamais parvenu à s'y imposer durablement. Il avait finalement quitté le club gratuitement pour rejoindre l'Antwerp, où il avait percé jusqu'à décrocher un transfert à Manchester United.