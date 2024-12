L'opposition de style a encore valu le détour : Thorsten Fink rend hommage à Ivan Leko

Genk s'est qualifié via les prolongations contre le Standard. Thorsten Fink se montrait plutôt soulagé.

Genk a eu un match difficile contre Charleroi et ensuite contre Saint-Trond. Contre le Standard, tout n'a pas non plus été fluide, mais lors de ces trois matchs, le Racing n'a jamais perdu.

"Au cours des deux dernières semaines, nous n'avons pas toujours été au top, mais nous avons remporté deux matchs et arraché un match nul. C'est bon pour la confiance des joueurs et pour maintenir une dynamique positive" a déclaré Thorsten Fink après la rencontre.

Même scénario que lors du 0-0 du début de saison...avec tout de même plus de percussion

Les Rouches ont souvent laissé le ballon à Genk, mais les locaux ont eu du mal à trouver des espaces. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, les Limbourgeois n'ont réussi à créer que peu d'occasions. "Nous avons très bien joué aujourd'hui. Il est très difficile de créer des opportunités contre un Standard bien organisé. Leur défense est toujours solide", a-t-il ajouté.

"Nous avons peut-être eu un peu plus d'occasions qu'eux, nous avons également eu plus de possession de balle. Mais je dois reconnaître qu'ils ont été dangereux en contre-attaque. Je tiens également à féliciter les joueurs qui ont débuté le match, car j'ai tout de même effectué six changements avant la rencontre" poursuit l'entraîneur du Racing.

Mike Penders, Carlos Cuesta, Konstantinos Karetsas, Ibrahima Bangoura, Hyeon-gyu Oh et Ken Nkuba ont eu l'occasion de débuter : "Tout le monde se demande toujours s'il s'agit d'un risque. Pour moi, non, nous sommes une équipe, et même une équipe de haut niveau".