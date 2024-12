Ivan Leko "tire son chapeau" à ses joueurs malgré l'élimination du Standard à Genk : "On a rivalisé avec une équipe qui détruit ses adversaires toutes les semaines"

Ivan Leko était habité par un double sentiment après l'élimination du Standard à Genk, en Coupe de Belgique. La fierté d'avoir grandement inquiété la meilleure équipe du début de saison, mais la déception d'avoir tout perdu dans les dernières minutes... une nouvelle fois.

La déception était immense chez Ivan Leko, en conférence de presse. L'entraîneur croate a vu ses Rouches se battre corps et âme pour tenter d'arracher les tirs au but à Genk, avant de concéder le but de l'élimination à cinq minutes du coup de sifflet final.

"C'était un match intéressant dans lequel on a retrouvé l'intensité de la Coupe. On savait qu'on venait jouer chez la meilleure équipe de Belgique, très bonne avec le ballon, qui domine le jeu et qui a beaucoup de qualités individuelles. On a essayé de rivaliser, on a su le faire et un grand chapeau à mes joueurs. C'est un double sentiment aujourd'hui : la fierté de la prestation, mais la déception du résultat."

Je suis un vrai romantique du football, personne n'aime plus le beau football que moi" - Ivan Leko

Le Matricule 16 a mis le leader du championnat en difficulté. L'assise défensive mise en place par Leko a porté ses fruits, bien que les Liégeois aient trop souvent abusé des longs ballons infructueux en reconversion. "On a partagé contre une équipe qui détruit ses adversaires toutes les semaines, en terminant la rencontre avec cinq joueurs qui étaient encore avec le SL16 FC l'année dernière. J'aimerais aussi revoir le Standard d'il y a cinq ans, dix ans, qui fait jeu égal contre ce genre d'équipes, qui dribble et qui joue offensif. Mais ce n'est pas la situation aujourd'hui."

"On essaye trois fois par semaine de mettre plus de pression. Croyez-moi, personne n'aime plus le beau football que moi, je suis un vrai romantique du football. Mais personne ne déteste perdre autant que moi. J'espère un jour pouvoir remettre en place une équipe qui joue au foot, mais ce n'est pas encore possible pour le moment."

Enfin convertir les bonnes prestations en résultats

Désormais éliminé de la Coupe de Belgique, le Standard va devoir se mettre tranquille le plus rapidement possible en Jupiler Pro League, avant de, pourquoi pas, regarder un petit peu vers le haut si la tâche initiale est assez vite remplie.

"Je suis fier de mes joueurs qui ont fait le maximum. Un but peut tomber à la première minute, à l'heure de jeu ou à la dernière. Dans le vestiaire, je leur ai dit de continuer dans ce sens et que ça allait enfin tomber pour nous. On va essayer de mettre la même intensité pour la troisième fois consécutive, contre Louvain, et espérer du fait d'avoir nos supporters à domicile pour s'imposer", a conclu Ivan Leko.