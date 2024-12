"On sait ce qu'il va se passer et ça arrive encore" : le Standard enrage après être passé si proche du but

Le Standard a tout donné à Genk. Mais les Liégeois ont finalement dû s'avouer vaincus.

La frustration est à la hauteur de la débauche d'énergie. Le Standard n'a pas à rougir de sa prestation mais éprouve tout de même des regrets, comme l'a rapidement confirmé Ibe Hautekiet à l'interview.

"Nous avons joué notre football et cela a très bien fonctionné. Genk joue tellement le jeu, en prenant des risques, que nous pouvions être vraiment dangereux en contre et nous l'avons montré" déclare-t-il.

Défensivement, l'équipe a tout de même parfois souffert. Notamment face à la puissance de Tolu Arokodare, auteur de l'égalisation et très présent au duel sur le but fatidique : "On sait qu'il se dirige toujours au deuxième poteau, on sait ce qu'il va passer et puis ça arrive encore, c'est très douloureux. On savait que ce serait l'un des plus gros dangers".

Récupérer, dans les jambes et dans la tête

Après le choc wallon, c'est la deuxième fois en l'espace de quelques jours que l'équipe ouvre le score mais se fait rejoindre. Pas de quoi faire douter Hautekiet pour autant : "Nous savons défendre : jusqu'à la 70e minute, je suis très fier de toute l'équipe. Même si bien sûr, la suite fait mal".

Le Standard a parfois semblé un peu émoussé dans le Limbourg. Le style de jeu d'Ivan Leko demande beaucoup de rigueur et de concentration. Les Liégeois devront se retaper pour la visite d'un Louvain requiqué (deux matchs nuls contre l'Union et Anderlecht, une victoire 5-0 contre Zulte Waregem hier soir).