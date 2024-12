La pilule ne sera pas facile à avaler pour le Standard et le courageux Andi Zeqiri : "On pensait pourtant avoir fait le plus dur..."

La pilule ne sera pas facile à avaler pour les joueurs du Standard, et peut-être encore plus pour Andi Zeqiri. Buteur face au club qui le prête à Sclessin, l'attaquant suisse a vu ses anciens coéquipiers faire la différence pendant les prolongations. "Un superbe, mais décevant moment".

La déception était évidemment énorme dans le chef des joueurs du Standard après le 1/8e de finale de Coupe de Belgique perdu, après prolongations, sur la pelouse de Genk. Une rencontre qui s'avérait très spéciale pour Andi Zeqiri, prêté par Genk au Standard et auteur du premier but pour les Rouches, en milieu de seconde période.

"C'était un match avec beaucoup d'émotions, entre le club dans lequel je joue et celui dans lequel je jouais l'année dernière. C'est quelque chose de spécial. On n'a malheureusement pas pu le gagner, mais j'ai essayé de donner le meilleur pour mon club. C'était un superbe moment, mais décevant", déclarait l'attaquant suisse au micro du diffuseur RTL Sports.

Pour la deuxième fois en cinq jours, le Standard a craqué dans les dernières minutes

Le plus dur, pour le Standard, comme le week-end dernier à Charleroi, est le scénario. Au Mambourg, les Rouches étaient à quelques secondes d'accrocher le top 6 du championnat, tandis que ce mercredi soir, ils sont probablement passés à un but injustement annulé de Soufiane Benjdida de s'offrir une qualification qui aurait presque été héroïque.

"On pensait avoir fait le plus dur, parce qu'on a beaucoup travaillé contre une équipe qui jouait bien au ballon. On a essayé de les mettre en danger, d'autant que je connaissais leurs points faibles. J'ai essayé de donner le maximum, on a pu marquer ce but qui nous a donné un coup d'avance, mais il faut malheureusement tenir jusqu'au bout et on n'a pas su le faire."

Souvent abandonné sur son île, même par un Marko Bulat qui n'a pas eu le liant espéré, Andi Zeqiri s'est battu, tant bien que mal. Pendant une grosse partie de la rencontre, le Suisse fut la menace principale pour les Limbourgeois, en compagnie d'Ilay Camara, jusqu'à sa sortie à la 86e minute pour Soufiane Benjdida. Mains sur les genoux, Zeqiri avait absolument tout donné. Et c'est exactement ça, ce dont ce Standard a besoin.