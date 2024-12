Pas de VAR, hors-jeu de Camara : le Standard a-t-il été floué en Coupe de Belgique ? "On doit davantage respecter notre compétition", assure Leko

Le Standard et ses supporters se sentent floués après le but annulé de Soufiane Benjdida qui a précédé l'élimination des Rouches en Coupe de Belgique. Ivan Leko n'a pas voulu utiliser l'absence du VAR comme excuse, mais regrettait "le manque de respect" à la compétition en ne l'introduisant pas.

Ivan Leko a tenu à tirer son chapeau à ses joueurs malgré l'élimination du Standard à Genk en 1/8e de finale de Coupe de Belgique (lire ici). L'entraîneur croate a apprécié la mentalité affichée par les siens et regrettait que la pièce ne soit pas tombée du bon côté.

Les Rouches ont pourtant cru avoir fait le plus dur en ouvrant le score, comme le soulignait Andi Zeqiri. Et, en début de prolongations, ils pensaient aussi s'être remis aux commandes.

Avant le but de Genk, le Standard pensait avoir repris l'avantage. Y'avait-il hors-jeu selon vous ?🤔#RTLsports pic.twitter.com/pVTw9Ll5Mo — RTL sports (@RTLsportsbe) December 4, 2024

Le but annulé du Standard fait débat

Bien lancé par Ayensa sur le couloir gauche, Ilay Camara trouve Soufiane Benjdida, qui inscrit le 1-2. Un but visiblement injustement annulé, alors que la vidéo assistance n'était pas présente à ce stade de la compétition. Un sujet sur lequel s'est exprimé Ivan Leko en conférence de presse.

"La rencontre aurait pu être différente avec le VAR. Mais on connaissait la situation, on en a parlé. La compétition belge est très bonne, les équipes gagnent des matchs en Coupe d'Europe et on ne peut pas ne pas avoir de VAR, ou un VAR défaillant."

"On a besoin d'amener les bonnes lignes de la Ligue des Champions. On doit respecter cette compétition qui grandit et qui est très difficile. Parfois, la ligne n'est pas droite, ou elle ne part pas du bon endroit,.. La rencontre aurait pu être différente avec la présence du VAR, mais ce n'est pas une excuse."