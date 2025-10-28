Anderlecht Anderlecht
Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne
En présentant un niveau de jeu par moments catastrophique, Anderlecht s'est toutefois qualifié grâce à deux éclairs individuels en début de match. Les supporters ne sont pas repartis heureux pour autant.

La rencontre a débuté comme un vaudeville, et cette fois, Anderlecht n'y était pour rien : à l'approche du coup d'envoi, on se rendait en effet compte que les maillots du KVK Ninove, d'une couleur fluorescente, ressemblaient... à ceux de l'arbitre. Le règlement pointe le corps arbitral comme étant en tort dans ce cas, mais pas le choix : c'est Ninove qui doit retourner chercher en quatrième vitesse son maillot habituel, retardant le match d'un gros quart d'heure.

Pas de quoi perturber Anderlecht, qui ne va pas devoir forcer son talent. Mario Stroeykens trouve très joliment Adriano Bertaccini plein axe, et c'est 1-0 après 9 minutes. Ce n'est pas à sens unique, Ninove met le nez à la porte et, surtout, le RSCA joue mal... mais est efficace : César Huerta, qui avait déjà alerté Van  Der Perren à la 17e, gagne un face-à-face à la 21e (2-0).

De quoi être dans un fauteuil, et ne pas trop se mordre les doigts quand Vazquez, titularisé, enchaîne les ratés face au but et les passes ratées dans la suite de la rencontre. La différence est faite, et le RSCA se contente de gérer, multipliant les erreurs techniques sans conséquences. 

Anderlecht peut-il se contenter de ça ? 

En début de seconde période, le Lotto Park, déjà franchement peu enthousiaste, devra même se pincer en voyant Kikkenborg intervenir devant Mukandila. Ninove, équipe de bas de classement de D1 VV, aurait mérité un petit but, tandis que le RSCA peine à construire quoi que ce soit d'intéressant.

Il faudra attendre la 70e pour un semblant d'occasion signé Nilson Angulo, jusque là invisible. Les supporters se réjouiront toutefois d'avoir pu voir à l'oeuvre Mihajlo Ilic, titulaire, peu sollicité et même parfois entreprenant devant, ou encore Anas Tajaouart fraîchement champion du monde U20 et monté au jeu à la 72e. 

Cela n'aura pas suffi à les apaiser : Luis Vazquez, jusqu'ici épargné, a subi ses premiers sifflets et huées, après avoir échoué à marquer. Nathan Saliba passera tout près du 3-0 sur un beau travail de Degreef (74e), mais il faudra se contenter de deux buts. Certains repenseront avec nostalgie à l'époque où les amateurs prenaient des gifles au Lotto Park...

Les compositions

Anderlecht Anderlecht
Kikkenborg Mads 90' -
Sardella Killian 90' -
Ilic Mihajlo 62' -
Hey Lucas 90' -
Augustinsson Ludwig 90' -
Saliba Nathan-Dylan 90' -
Verschaeren Yari 90' -
Huerta César 45' -
Stroeykens Mario 71' -
Bertaccini Adriano 62' -
Vazquez Luis 85' -
Banc
Camara Ilay 0'  
Cvetkovic Mihajlo 5'  
Angulo Nilson 45' -
Coosemans Colin 0'  
Kana Marco 28' -
Özcan Yasin 0'  
Tajaouart Anas 19' -
Maamar Ali 0'  
Degreef Tristan 28' -
 
Revivre Anderlecht - Ninove

Coupe de Belgique

 1/32 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
SK Beveren SK Beveren 1-2 Standard Standard
FC Liège FC Liège 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 3-0 Ninove Ninove
Tubize Tubize 29/10 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 29/10 Eendracht Alost Eendracht Alost
KSK Heist KSK Heist 29/10 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 29/10 Eupen Eupen
KRC Genk KRC Genk 29/10 RWDM Brussels RWDM Brussels
Belisia Bilzen Belisia Bilzen 29/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Beerschot Beerschot 30/10 Westerlo Westerlo
La Gantoise La Gantoise 30/10 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Knokke Knokke 30/10 STVV STVV
RFC Seraing RFC Seraing 30/10 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 30/10 KV Courtrai KV Courtrai
