L'ancien coach d'Anderlecht aurait préféré tomber contre... la Belgique au Mondial

Le Danemark a surpris en s'inclinant contre l'Écosse lors de la dernière journée des qualifications. Cette défaite oblige l'équipe de Brian Riemer à passer par les barrages pour espérer aller au Mondial.

Le Danemark s’est écroulé lors de la dernière journée des qualifications pour la Coupe du monde. Dans ce match décisif contre l’Écosse, l’équipe de Brian Riemer s’est inclinée face aux Écossais.

L’Écosse a marqué deux fois dans le temps additionnel et a gagné 4-2. À cause de cette défaite, le Danemark n’est pas encore sûr d’aller au Mondial : il devra passer par les barrages.

"Rien n’a tourné dans notre sens. Une carte rouge, un but à la 93e minute… On reste concentrés sur les barrages, mais on pense quand même au tirage", a expliqué Riemer à Sporza avant la cérémonie.

Riemer espérait affronter la Belgique au Mondial

Si le Danemark réussit à passer les barrages et se qualifie malgré tout, il rejoindra un groupe avec le Mexique, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud. L’ancien entraîneur d’Anderlecht aurait préféré tomber sur la Belgique.

"J’aurais trouvé ça sympa. La Belgique est évidemment une équipe forte. On espère un groupe jouable, mais si je pouvais choisir, j’aimerais bien affronter la Belgique", a-t-il ajouté.