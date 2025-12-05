Analyse 🎥 Dans l'intimité du vestiaire de Charleroi : le discours prophétique de Rik De Mil à la mi-temps

Scott Crabbé, suiveur de Charleroi
| Commentaire
🎥 Dans l'intimité du vestiaire de Charleroi : le discours prophétique de Rik De Mil à la mi-temps
Photo: © photonews

Après une entame de match assez timide, Charleroi est monté en puissance contre Malines. Rik De Mil a rappelé les fondamentaux à ses hommes au repos.

De nos jours, les clubs montrent de plus en plus souvent certaines scènes de l'intimité du groupe aux supporters, pour leur permettre de se sentir au plus près de l'équipe. C'est ce qu'a fait Charleroi après la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique.

En rentrant au vestiaire, les coachs n'ont que peu de temps pour rectifier ce qui doit l'être, tant au niveau collectif qu'individuel. Il faut donc aller à l'essentiel et adresser aux joueurs un discours fédérateur pour les voir donner ce petit supplément d'âme en deuxième mi-temps.

Comment Rik De Mil s'y est-il pris face à Malines ? Le Sporting a publié un petit inside d'une scène de vestiaire au repos : "C'est un match serré. On peut sentir que ça va se jouer sur des détails. C'est à nous de faire jouer ces détails en notre faveur. Comment ? D'abord défensivement, il faut rester organisé, faire le boulot. Si on est un peu en retard dans le pressing, il faut être un peu plus bas. Mais la prestation n'est vraiment pas mauvaise", a-t-il commencé.

Le diable est dans les détails

Sans surprise, l'entraîneur carolo a d'abord insisté sur les fondations : la défense. L'un des plus grands dangers auxquels aurait pu s'exposer l'équipe était d'être positionnée haut sur le terrain, tout en laissant le temps au porteur du ballon de lever la tête pour trouver l'espace. C'est pour cela que De Mil rappelle l'importance de réduire ces espaces en cas de pressing déclenché trop tard sur le porteur du ballon.

Lire aussi… Rik de Mil lance un appel aux supporters de Charleroi : "J'étais étonné de leur choix, mais ils m'ont surpris"Offensivement, il y avait aussi à redire : "Dans ce dernier geste, je veux un peu plus de feu. Mais ça va arriver. Et surtout ne pas négliger les phases arrêtées. C'est un détail important". Cinq minutes après la reprise, c'est sur corner que Charleroi a été forcer le penalty qui a conduit à l'ouverture du score.

"Si vous êtes mort, dîtes-le moi. Les gars sur le banc sont prtêts. Mais surtout, commencez bien cette deuxième mi-temps. Malines donnera le coup d'envoi. Gagnez le duel. Gagnez le second ballon. Jouez le même football, avec de l'intensité. Allez les gars", a conclu Rik De Mil, dont le message est visiblement bien passé.

Commentaire
