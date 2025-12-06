Genk repère une nouvelle pépite en Italie : un ailier français dans le viseur

Genk repère une nouvelle pépite en Italie : un ailier français dans le viseur
Le KRC Genk se tourne à nouveau vers l'Italie et s'intéresse à Farès Ghedjemis, un jeune ailier qui impressionne en Serie B.

Le KRC Genk explore en permanence le marché des transferts à la recherche de talents bruts. Les Limbourgeois auraient peut-être trouvé une nouvelle pépite en Italie, même s’il s’agit d’un ailier droit, un poste où ils ont plusieurs options.

Selon l’expert en transferts Nicolo Schira, Genk s’intéresse à Farès Ghedjemis, qui évolue à Frosinone. L’ailier de 23 ans impressionne en Serie B italienne.

Genk vise un ailier français

Il a marqué 5 buts en 14 matchs de championnat et délivré 2 assists. De belles statistiques, même si un transfert hivernal peut surprendre. Kos Karetsas joue comme ailier droit et Jarne Steuckers est une option dans cette position.

Il y a également Junya Ito, actuellement blessé. Il est possible que Genk souhaite anticiper un départ de Karetsas l’été prochain.

Né en 2002, le Français est estimé à environ 750 000 euros selon Transfermarkt. Ghedjemis a disputé six matchs de Serie A et a débuté chaque rencontre cette saison.

