Sur les traces de Tainmont et Van Cleemput ? Le nouveau chouchou de Charleroi a encore frappé

Scott Crabbé, suiveur de Charleroi
| Commentaire
Sur les traces de Tainmont et Van Cleemput ? Le nouveau chouchou de Charleroi a encore frappé
Photo: © photonews

Patrick Pflücke est sorti sous les applaudissements du public de Charleroi après sa prestation contre Malines. L'ancien...du KV prend de plus en plus d'importance dans le Pays Noir.

Ces dernières saisons, plusieurs joueurs sont passés par Charleroi et Malines en parvenant à laisser des souvenirs impérissables aux supporters des deux camps. On pense par exemple à Clément Tainmont ou à Jules Van Cleemput.

A l'occasion du match entre les deux équipes, La Dernière Heure a d'ailleurs retrouvé le dernier cité. Aujourd'hui retraité, Van Cleemput a conquis le coeur des Zèbres tant par son courage pour revenir de ses multiples blessures que par son jusqu'au-boutisme et son esprit de guerrier sur le terrain.

Un extrait de l'entretien a particulièrement marqué les sympathisants carolos. Lorsque Pflücke est interrogé sur le meilleur moment de sa carrière, il ne cite pas la victoire en Coupe avec Malines : "Pas vraiment. J'avais un sentiment ambivalent car j'étais en tribune à cause de ma blessure. Je dirai ma deuxième année à Charleroi lors de la saison 2021-2022. Mon premier exercice avait été compliqué entre mes soucis physiques et le covid. J'étais seul. Puis, les supporters m'ont adopté. Ils criaient mon nom à chaque tacle. Je ne me suis jamais senti autant aimé qu'à ce moment-là. Même plus qu'à Malines".

Patrick Pflücke, ou le goût du travail bien fait

Ce n'est pas qu'un lieu commun : le Mambourg a toujours aimé les besogneux, les joueurs pour qui la relation avec les supporters va plus loin que des applaudissements lancés précipitamment aux  tribunes avant de rentrer au vestiaire.

Lire aussi… Rik de Mil lance un appel aux supporters de Charleroi : "J'étais étonné de leur choix, mais ils m'ont surpris"L'aspect familial partagé par Charleroi et Malines permet une adoption très rapide des joueurs passant de l'un à l'autre par le public. C'est désormais Patrick Pflücke qui l'illustre. L'ancien du KV a beau n'être arrivé qu'en fin d'été, il a déjà noué une relation particulière avec ses nouveaux supporters. Hier, c'est une nouvelle fois lui qui l'a emporté à l'applaudimètre lors de sa sortie sous les 'Patrick !' criés à tue-tête.

Le Pays Noir apprécie la simplicité du garçon, ses interventions pleines de hargne régulièrement suvies de gestes pour haranguer le public, chercher le douzième homme. Pour ne rien gâcher à la fête, il se rend également très important dans le jeu de l'équipe. Hier, au-delà du penalty provoqué sur corner, il s'est imposé comme le Carolo le plus juste dans ses gestes dans le dernier tiers du terrain. Comme quoi les castings réalisés en fin de mercato peuvent aussi taper dans le mille.

Commentaire
