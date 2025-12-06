Ivan Leko n'est pas satisfait du tirage de La Gantoise en Croky Cup : "Anderlecht est favori"

La Gantoise affrontera Anderlecht en quarts de finale de la Coupe de Belgique. L'entraîneur Ivan Leko a réagi avec mesure : pas un tirage de rêve, mais pas une catastrophe non plus.

Après les derniers huitièmes de finale de la Croky Cup, le tirage au sort pour le prochain tour a été effectué. Il n’en est pas vraiment sorti de grandes affiches, même si La Gantoise devra se déplacer à Anderlecht. L’entraîneur Ivan Leko n’en est pas totalement satisfait.

"Le tirage aurait pu être meilleur", dit-il dans le Nieuwsblad. "J’ai vu Genk – Anderlecht. C’était un très beau match, avec beaucoup de rythme et deux équipes fortes. Le tirage aurait pu être pire aussi, mais aller à Anderlecht, ce sera costaud."

Anderlecht favori ?

"Ils sont toujours favoris chez eux, mais nous voulons tout faire pour y obtenir un bon résultat", poursuit le Croate. Mais la Coupe, ce sera pour plus tard. Ce week-end, un match de championnat difficile contre l’Union SG les attend.

"Nous devons pouvoir compter sur onze joueurs en pleine forme. On espère toujours tomber sur le bon moment pour les affronter, mais l’Union ne donne jamais rien", explique Ivan Leko, qui a encore beaucoup de travail.

Contre le Cercle, le match de Coupe n'a certainement pas été brillant, et les Buffalos restent sur quatre rencontres de championnat sans victoire. Le week-end dernier, ils ont encore perdu à domicile contre Saint-Trond.