Pas d'exploit pour le RFC Liège, qui s'incline avec un but concédé en fin de match contre Charleroi

Le Sporting de Charleroi est qualifié pour les 1/8e de finale de la Coupe de Belgique. Grâce à un but en fin de match de Yassine Khalifi, les Zèbres s'impose sur le score de 1-0.

Victorieux au tour précédent de la Coupe de Belgique face au FC Gullegem, équipe de D2 amateur (5-1), le RFC Liège recevait le Sporting de Charleroi ce mardi soir en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Côté carolo, il s’agissait de leur entrée en lice dans la compétition.

Sur le papier, ce sont évidemment les Zèbres qui partaient favoris, malgré le fait que la rencontre ait lieu à Rocourt. Les deux équipes étaient en confiance avant le coup d’envoi. Les hommes de Rik De Mil ont renoué avec la victoire vendredi dernier face à Anderlecht (1-0) après quatre défaites de suite en championnat, tandis que les Sang et Marine restent sur quatre succès consécutifs en Challenger Pro League et surtout sur une récente victoire 4-3 face au RWDM.

C’est dans une atmosphère chaleureuse que les deux équipes se sont affrontées. Le RFC Liège a pu compter sur le soutien de ses supporters venus en nombre pour encourager les joueurs du club de la Cité ardente. Il est important de noter qu’il n’y avait cependant pas de fans carolos, ceux-ci ayant boycotté la rencontre en réaction aux conditions imposées pour ce déplacement.

Le début du match

La première légère occasion est carolo. Cheick Keita reprend le ballon de la tête après un centre, mais le ballon est facilement capté par Alexis André Jr (2e). Dans le premier quart d’heure, les deux équipes poussent, mais aucune ne parvient à se créer de véritables possibilités.

Une première petite occasion liégeoise est survenue à la 16e minute de jeu. Martin Wasinski centre pour Alexis Lefebvre depuis le côté droit. L'ailier frappe, mais le ballon est dévié par Lewin Blum. Mohamed Koné le récupère très facilement.



Deux énormes possibilités, une pour Charleroi, une pour Liège

La première grosse possibilité est arrivée six minutes plus tard. Martin Wasinski donne le ballon à Flavio Da Silva, qui lance Oumar Diouf. La frappe du Sénégalais est cependant bien stoppée par le portier carolo.

Charleroi se crée une énorme occasion à la 28e minute de jeu. Antoine Bernier centre et trouve Romsaas qui tente sa chance juste devant le but. Alexis André Jr intervient miraculeusement. Le ballon revient ensuite dans les pieds de Scheidler. Le buteur frappe une nouvelle fois à 2 m du but pour les Zèbres. Le gardien liégeois intervient magnifiquement une nouvelle fois. Le ballon file en corner.

Deux minutes plus tard, Alexis Lefebvre est parti au but après une passe de Flavio Da Silva. Etienne Camara le stoppe et prend un carton jaune bien mérité. À la 34e, il y a une frappe lointaine d’Aurélien Scheidler facilement captée par Alexis André Jr.



Dans la suite de la première période, il n’y a pas eu d’autres phases véritablement dangereuses. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score nul et vierge (0-0).

Un début de seconde période... très calme

Le début de deuxième période est très pauvre. Aucune véritable occasion à signaler des deux côtés. Le RFC Liège recule plus qu'en première période. La première légère possibilité du second acte est venue des pieds de Yacine Titraoui peu après l'heure de jeu. L'Algérien tente une frappe lointaine. Cette dernière passe non loin du but liégeois.

Les Sang et Marine tentent d'aller vers l'avant. C'est surtout en contre qu'ils se montrent dangereux. Il y a notamment un centre d’Alexis Lefebvre à la 66e qui ne trouve personne à la réception. Pour Charleroi, à la 68e, Étienne Camara tente sa chance d'une frappe lointaine, mais ce n'est pas cadré. Yacine Titraoui tente également sa chance d'une frappe lointaine, mais le ballon s'envole au-dessus du cadre.

À la 77e, les Zèbres ont une jolie occasion. Yacine Titraoui reprend le ballon sur un centre d'Antoine Bernier depuis le côté gauche. L'Algérien, bien placé, tente sa chance, mais se loupe complètement.

Grosse occasion pour le RFC Liège

À la 79e, le RFC Liège obtient un bon coup franc. Pierre-Yves Ngawa reprend le ballon sur le centre, mais Koné le capte facilement. Trois minutes plus tard, les Liégeois se créent leur plus grosse occasion. Fadel Gobitaka, à peine monté au jeu, tente sa chance d'une grosse frappe depuis le côté droit. La barre sauve les Zèbres.



Mais ce sont finalement les Zèbres qui vont ouvrir le score. À la 90e, Antoine Bernier, donne le ballon à Nzita, qui trouve Yassine Khalifi en retrait. Le joueur qui vient de monter délivre les Zèbres en ouvrant le score (1-0). Patrick Pflücke, également entré au jeu en fin de match, manque ensuite un penalty quelques instants plus tard. Charleroi s'impose tout de même et se qualifie pour les 1/8e de finale.