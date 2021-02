18:00



Et voilà déjà le but d'ouverture! Comme dimanche, le Spoirting ouvre très rapidement le score. Long ballon de Morioka, Nurio manque son intervention, Fall en profite et sert Shamar Nicholson aux abords de la surface. Le Jamaïcain contrôle et frappe. Bolat est battu, Charleroi devant!